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洛阳：发力于“用” “智”造动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-21 08:53
 

　　展会上，洛阳企业展示的码垛机器人(资料图片)

　　在2019第四届洛阳国际机器人暨智能装备展览会上，蘸墨从容，行笔优雅，整整齐齐在纸上写下“河南真中”四个大字的，不是某位书法家，而是洛阳艾罗德智控技术有限公司展区的一台工业机器人。

　　销售收入大幅增长接近2000万元！这是艾罗德公司去年的成绩单。从黄河软轴，到中国一拖，再到鸿泰半导体，艾罗德的产品线遍布我市各行各业，广泛应用于搬运、测量、焊接等工序。

　　艾罗德公司业绩的大幅增长，反映出本地企业智能化改造热情之高。“作为制造业强市，洛阳智能化改造市场是一片沃土。”从该公司总经理周顺利口中，记者感受到的是洛阳工业智能化改造市场的广阔。

　　智能制造，关键在用。切入智能制造之难，从业者感受深刻。

　　“不是每家企业都适合引入机器人。”“智能化生产适合大批量生产。”“要同时保持高质量和高效率，难度不小。”……在同期举行的2019中国·洛阳智能制造暨机器人产业高峰论坛上，来自西门子、三菱电机等知名企业的专家带来“热改造”下的“冷思考”。

　　改错了，得不偿失；改慢了，落后同行。

　　为了帮助我市企业高标准、高起点、高水平升级智能化生产线，近年，我市加大对本市企业智能化改造的政策引导力度，促使从事机器人与智能装备集成应用的“导师型”企业如雨后春笋般涌现，共同推举“洛阳智造”的新高度。

　　政策有力——

　　我市加大机器人及智能装备示范推广力度，支持企业实施“生产换线” “机器换人”，持续进行智能车间、智能工厂培育，打造一批智能制造标杆企业和可复制、可推广的智能制造行业示范项目，通过示范应用促进智能装备产业壮大规模。

　　为加快推进智能制造，我市对经国家认定的智能制造试点示范项目和省认定的智能制造工厂(车间)试点，分别给予一次性30万元和10万元奖励。以智能化改造为引领的“三大改造”深入推进，全市1840家规模以上工业企业以“机器换人+智能制造”改造传统制造业生产线的意愿强烈。

　　创新加力——

　　新松洛阳研究院、艾罗德、美锐克、普拉斯……展会上，一批机器人与智能装备集成应用企业和研究院的产品，将担当起我市智能化改造“润滑剂”“助推器”角色。

　　“一台机器人能顶6名焊工，不到一年就能收回成本……”在新松洛阳研究院展位，院长张毅斌向记者介绍了该院的成功案例。

　　2017年7月，我市与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签署战略合作框架协议。一年多过去，新松公司智能化改造项目涉及我市食品、农机等行业，未来还将在我市建设中原机器人及智能轨道交通装备制造产业园，让合作从孕育成长走向瓜熟蒂落。

　　改造给力——

　　在应用端，记者同样感受到智能化改造的火热。

　　如今，在中国一拖集团有限公司新型轮式拖拉机智能制造工厂，满眼是挥舞的机械臂，大轮拖半成品在生产线上有节律地被输送到下道工序。“共和国长子”已经告别人手敲敲打打，迈向智能制造。

　　近年，我市培育国家“两化”融合贯标试点企业11家，中国一拖“现代农业装备智能驾驶舱数字化工厂”等8家企业9个项目，入选国家智能制造综合标准化与新模式应用项目，28家企业被评为河南省智能车间(工厂)。去年全年，全市共推广应用机器人及数控机床等智能装备1506台，有力推动了我市产业智能化水平的提高。

　　发力于“用”，加快推进智能化改造，“洛阳机器人”必将不断“智”造新动能！（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 贾蒙飞）
[ 责任编辑：张惟一]
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