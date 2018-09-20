牛！洛阳这家企业参与制作了一部好莱坞大片

最近，世界首部真人宝可梦(知名动漫作品中的虚构生物，皮卡丘为其一种)电影《大侦探皮卡丘》正在全球热映，让两代人在一部电影中找到共鸣。影片中皮卡丘超现实的毛茸茸的小松鼠形象，更获得“超可爱”“萌到融化”的高度评价。

传奇中国员工在讨论影片制作

最近，世界首部真人宝可梦(知名动漫作品中的虚构生物，皮卡丘为其一种)电影《大侦探皮卡丘》正在全球热映，让两代人在一部电影中找到共鸣。影片中皮卡丘超现实的毛茸茸的小松鼠形象，更获得“超可爱”“萌到融化”的高度评价。

YU ZHU、LAN ZHANG、DU WANG、Legend(Henan) Digital Technology Co., Ltd……在片尾制作团队字幕中，有一家洛阳企业和一群洛阳人的英文名。

负责这部好莱坞3D大片2D转3D后期特效的幕后功臣，便是来自我市传奇(河南)数字科技有限公司(简称传奇中国)的近百名洛阳员工，该片因此成为首部由我省企业深度参与制作的好莱坞大片。日前，记者走进这家企业，探秘洛阳与好莱坞电影工业背后的一段良缘。

1 “深居”科技园，洛阳有家好莱坞“梦工厂”

《大侦探皮卡丘》是由传奇影业、华纳兄弟影片公司联合出品的好莱坞电影，5月10日开始在北美、中国内地同步上映。

影片从视觉效果、演员演技、制作团队等层面都秉承着好莱坞一贯的高标准，完美还原了宝可梦从毛发到指尖的经典形象，为影迷营造了一个梦幻的宝可梦真实世界。

传奇中国的母公司美国传奇3D公司在创新立体3D转换和视觉效果处理上享有国际声誉，曾参与《惊奇队长》《黑豹》《加勒比海盗》《蜘蛛侠》《奇异博士》及前不久创下多项全球票房纪录的《复仇者联盟4》等影片的后期制作。

走进绿意盎然的洛阳国家大学科技园，一栋办公小楼的2楼便是传奇中国的影视制作核心区。除了美国总部，美国传奇3D公司还在印度浦那布局影视制作中心，传奇中国是这家企业在全球布局的第3家影视制作中心。

“我们去年10月开始参与《大侦探皮卡丘》的3D立体转制工作，经过近百名艺术家为期180天的共同努力，成功制作出149760帧相当于6240秒的3D画面，以出色标准完成该项目。”企业运营总监高敏说。