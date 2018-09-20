洛阳市委办公室召开理论学习中心组暨集中调研学习交流会

昨日，市委办公室召开理论学习中心组暨集中调研学习交流会，集体学习省委十届九次全体(扩大)会议精神和市委常委会精神，交流分享集中调研活动成果，部署深入推进“质量提升年”活动，进一步提升“三服务”工作质量。 昨日，市委办公室召开理论学习中心组暨集中调研学习交流会，集体学习省委十届九次全体(扩大)会议精神和市委常委会精神，交流分享集中调研活动成果，部署深入推进“质量提升年”活动，进一步提升“三服务”工作质量。 市委常委、秘书长王敬林指出，围绕筹备召开市委十一届十次全体(扩大)会议，开展“向上去、掌握上情，沉下去、吃透下情，走出去、了解外情”学习活动，是市委办公室围绕中心、服务大局的重要举措。要切实抓好学习成果的转化运用，善于学习借鉴外地市关于乡村振兴、县域治理、优化营商环境、提升党办“三服务”水平等方面的经验做法，将学到的“真经”转化为参谋服务、推动工作的实际行动。要保持敢担当、善作为的良好势头，扎实做好近期重点工作，确保高质高效。要从力戒形式主义为基层减负入手，深入开展“质量提升年”活动，持续倡树“清新简约、务本责实”作风导向，统筹抓好“文山会海”反弹回潮问题等专项整治，驰而不息推动作风转变。 （洛阳日报记者 李梦龙）