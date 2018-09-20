洛阳市扫黑除恶专项斗争领导小组会议召开

昨日，市委常委、政法委书记娄会峰主持召开市扫黑除恶专项斗争领导小组会议，传达学习中央扫黑除恶第17督导组督导河南省“回头看”情况反馈会精神，听取线索核查情况汇报，部署相关工作。 昨日，市委常委、政法委书记娄会峰主持召开市扫黑除恶专项斗争领导小组会议，传达学习中央扫黑除恶第17督导组督导河南省“回头看”情况反馈会精神，听取线索核查情况汇报，部署相关工作。 会议指出，要认真贯彻落实中央扫黑除恶第17督导组督导河南省“回头看”情况反馈会精神，诚恳接受反馈意见，全面梳理反馈问题，逐条逐项落实整改措施。 会议强调，全市各级部门要以这次督导“回头看”为契机，在依法打击上再发力，严格落实核查责任制，提升线索核查质效，采取上提一级或指定管辖、异地用警、异地起诉等措施，集中力量再办理一批群众关注度高、社会影响恶劣的黑恶势力犯罪案件。要在“打伞破网”上再突破，加大“打伞破网”“打财断血”工作力度，紧盯黑恶犯罪团伙首犯不放，灵活运用监督执纪“四种形态”，促使更多“保护伞”投案自首。要在综合治理上再提效，在基层建设上再强化，坚持“打”“治”“建”同步推进，切实从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延。要统筹各方面资源力量，凝聚宣传发动合力，提升精准宣传工作水平，营造扫黑除恶浓厚氛围，持续推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。 市领导李保兴、吴志军等参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）