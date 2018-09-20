第二届洛阳市企事业单位羽毛球友谊赛举行

18日至19日，“酒祖杜康杯”第二届洛阳市企事业单位羽毛球友谊赛在恒大绿洲黄金时代运动中心举行，共有16支代表队近200名运动员参加比赛。 18日至19日，“酒祖杜康杯”第二届洛阳市企事业单位羽毛球友谊赛在恒大绿洲黄金时代运动中心举行，共有16支代表队近200名运动员参加比赛。经过激烈角逐，市教育局代表队获第一名，河南科技大学代表队获第二名，市公安局代表队、联合二队获并列第三名。这是洛阳日报报业集团连续第二年组织羽毛球友谊赛，比赛得到了20多家市直单位、事业单位的热烈响应，有效带动了各单位全民健身运动的深入开展。（洛阳晚报记者 张怡熙 摄影报道）