第二届洛阳市企事业单位羽毛球友谊赛举行

18日至19日，“酒祖杜康杯”第二届洛阳市企事业单位羽毛球友谊赛在恒大绿洲黄金时代运动中心举行，共有16支代表队近200名运动员参加比赛。
18日至19日，“酒祖杜康杯”第二届洛阳市企事业单位羽毛球友谊赛在恒大绿洲黄金时代运动中心举行，共有16支代表队近200名运动员参加比赛。经过激烈角逐，市教育局代表队获第一名，河南科技大学代表队获第二名，市公安局代表队、联合二队获并列第三名。这是洛阳日报报业集团连续第二年组织羽毛球友谊赛，比赛得到了20多家市直单位、事业单位的热烈响应，有效带动了各单位全民健身运动的深入开展。（洛阳晚报记者 张怡熙 摄影报道）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605