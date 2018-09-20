汉墓壁画中的“刀光剑影”

洛阳烧沟61号西汉墓中的宴飨壁画（局部）

“暗淡了刀光剑影，远去了鼓角铮鸣”，今天生活在和平时期的人们，对冷兵器或许稍感陌生。但是，在火器产生以前数千年的古代社会，无论是对于国家还是个人，无论是在战争中还是狩猎时，冷兵器都是必不可少的。而且，在古人心中，一些兵器还有着更为深层次的思想寓意。一起来欣赏下洛阳地区出土的汉墓壁画中所出现的几种兵器，便可管窥一二。

洛阳市道北石油站东汉壁画墓中的弓韣图

见证汉代尚武精神

汉代尚武。汉代秦后，经过西汉初期的“休养生息”，立刻开始了四处出击的军事征伐。今天，我们依然可以从出土的各种文物中，找寻到汉代尚武的证据。比如，在洛阳出土的汉墓壁画中，武士形象就特别多，武士的手中拿着各种各样的兵器。

在洛阳烧沟61号西汉墓中的宴飨壁画中，站在宾主身边的武士，有的手执长戟，有的腰悬利剑。同墓中还有一幅“二桃杀三士”壁画，展现了公孙接、田开疆、古冶子三名猛士横剑瞋目、论功取桃的场景。三人手中都握有一柄长剑，画面氛围紧张。

此外，在洛阳八里台西汉墓的斗兽壁画中、偃师市辛村新莽墓的门吏壁画中、偃师市杏园村东汉墓的出行壁画中，都有武士形象，他们手中的兵器除了戟和剑，还有戈、斧、刀和殳(shū)。

可别小看古人的“刀光剑影”，其中所关系的，不仅是拼杀搏斗，还有可能是江山安危、社稷存亡。《左传》有言：“国之大事，在祀与戎。”这也正是为何古代王朝多是在一场场刀光剑影、马溅鲜血中更迭的。

偃师市杏园村东汉壁画墓出行壁画中的仪卫武士手持殳

赋予兵器镇邪之义

壁画中的兵器，大部分是忠实地发挥着其原本的格斗功能的，但也有少数兵器具有特殊的作用，比如弓箭。弓箭在古代是威力巨大的远程性武器，汉墓壁画中当然少不了。

在西汉卜千秋墓中的升仙壁画中，男主人卜千秋手中就拿着一张弓；洛阳市道北石油站东汉墓的壁画上画有一幅弓箭壁画，名叫“弓韣(dú)图”，图的上部是一把黑弓，弓下悬挂一浅褐色旌旗状的织物。这里的弓箭除是兵器外，还具有一种特别的意义——驱凶镇邪。

汉代，追求死后升仙、长生不老的社会风气弥漫。汉代人认为通向天国之路必定是坎坷的，所以在升仙的过程中，不仅要有神兽护驾，而且同时给墓主人配上了一把弓，既能射杀拦路奸人，又能御凶镇邪。弓和旌旗组合而成的弓韣图是用来射杀天上的妖星——“天弧星”的。

专家点评(洛阳古代艺术博物馆副馆长徐婵菲)：《诗经·兔罝》有云：“赳赳武夫，公侯干城。”意思是威武雄健的武士，像盾牌和城墙一样，是公侯大人的好护卫。古人相信手拿兵器的武士画像也具有辟邪、护卫的功能。西汉广川王刘去就在自己的宫殿大门上画上了配备长剑的古代武士成庆的画像。这一做法自然而然地延及到了地下，这些武士画像是为了保护墓主人，使其免受不祥之物侵扰的。（洛阳日报记者 肖姣姣 通讯员 段跃辉 文/图）