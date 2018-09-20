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洛阳警方打掉一恶势力犯罪团伙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-21 08:44

　　前不久，我市警方根据中央扫黑除恶第6督导组移交的线索，打掉了以何建宁为首的恶势力犯罪团伙。4月30日上午，我市警方武装押解何建宁等4名主要犯罪嫌疑人到西工区通元国际花园辨认犯罪现场。小区部分群众到场观看，人们拍手称快。

　　经查，何建宁等多名犯罪嫌疑人利用其把持的业主委员会及控制的小区物业公司，恃强凌弱、横行霸道、强占民利，有组织地实施暴力犯罪和经济犯罪活动，对小区业主实施多项犯罪活动，严重破坏和妨碍了小区居民的正常生活秩序，造成了恶劣的社会影响。该案现已依法逮捕犯罪嫌疑人14名，取保候审3人，冻结涉案资金70余万元，查封房产8处、车库2个、车辆7台。目前，此案正在进一步办理。

　　督导反馈意见整改工作开始后，市公安局严格按照“六个围绕”“三个对标”要求，坚持把整改工作作为一项重大政治任务抓实抓牢。我市警方成立10个线索核查专家组，对疑难、复杂、多次举报线索集中会审攻坚，已全部办结中央督导组交办的星标线索和公安部、省公安厅转办的线索；发布10期80名涉黑涉恶逃犯通缉令，抓获35名，其中21名为投案自首……（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 王浩 赵志恒）
[ 责任编辑：席倩倩]
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