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刘宛康深入新安县暗访督导
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-21 08:38

　　19日，市长、市污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康带领有关部门负责同志，深入新安县暗访督导中央和省委省政府环保督察交办问题整改落实情况，强调要树牢“四个意识”，做到“两个维护”，强化底线思维，从督察反馈问题和群众反映强烈问题入手，坚决抓好整改落实，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

　　针对铁门镇龙新玻璃公司废气污染问题，暗访发现，企业采取了整改措施，但现场仍能闻到焦油异味，管理也不够规范。刘宛康指出，企业要端正思想认识，把环境保护作为提高管理水平、改进技术工艺、提升经营效益的契机，迈开步子、标本兼治，进而实现良性发展。在万基控股集团，刘宛康走进封闭煤仓认真察看扬尘管控情况，鼓励企业落实绿色发展理念，加快调整煤炭运输结构，在环境保护上继续走在前列，同时要做好煤尘防爆安全管理，守住安全底线。暗访还发现，被列入停产整顿的铁门水泥厂依然在顶风生产，厂区管理缺位、环境脏乱，刘宛康要求严格落实整改要求，坚决停产整顿，对有关单位和责任人要依法依纪依规严肃查处。

　　在香江万基石寺镇楝凹矿区，刘宛康详细了解矿山生态治理修复进展情况，要求县乡两级政府盯紧企业落实好生态治理修复主体责任，统筹推进历史遗留和新产生矿山恢复治理，全面提高生态治理水平。在石寺镇污水处理厂暗访时发现，厂区存在人工湿地运行不佳、在线监测系统缺失等问题，刘宛康指出，乡镇污水处理设施建得好更要用得好，不能闲置“晒太阳”，要进一步提高管网覆盖率和污水收集率，探索推动第三方机构参与运行管理，着力解决好农村污水治理难题。

　　刘宛康在调研中反复强调，环保督察交办问题整改是一项严肃的政治任务，各级各部门要提高政治站位，认真落实中央、省委部署要求，咬定问题不放松，对账对单抓整改，着力解决好群众身边生态环境问题。企业要转变思想认识，践行绿色发展理念，切实把功夫下在平时、放在细节，而不是用在应付督察检查上，真正以高标准治理推动高质量发展。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一]
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