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“洛阳轴承”助力北斗二号卫星圆满收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-21 08:38

　　记者昨日从洛阳轴承研究所有限公司(简称轴研所)获悉，5月17日，长征三号丙运载火箭成功发射我国北斗卫星导航系统第45颗卫星——北斗二号GEO-8卫星，标志着我国北斗二号区域导航系统建设圆满收官。作为北斗卫星动量轮的主要供应商，轴研所再次高质量完成动量轮及火箭发动机轴承配套工作，助力北斗二号遨游太空。

　　2007年4月14日，首颗北斗二号导航卫星发射升空，我国导航系统进入“北斗二号时代”。自2012年12月27日北斗卫星导航系统正式提供区域服务以来，该系统已连续、稳定、可靠地运行了近7年，全天候提供大量高精度、高可靠度的定位、导航、授时服务，从未发生服务中断。此次发射的北斗二号GEO-8将对北斗区域卫星导航系统提供有力补充，实现北斗卫星导航系统建设从“区域”向“全球”的平稳过渡。

　　轴研所高级工程师孙北奇介绍，轴研所配套的动量轮通过陀螺定轴性和速度变化产生的反作用力矩，实时补偿卫星在轨飞行时受到的各种扰动力和力矩，使得卫星适时调整最佳姿态，相当于卫星“方向盘”。

　　作为我国最早研制卫星动量轮的单位，目前轴研所已经拥有国内最大的动量轮生产研发基地，实现了产品20年的超长设计寿命，成功应用在“海洋”“北斗”“实践”“风云”“创新”等系列卫星，以及“神舟”“天宫”等飞船、空间站中。其中，“北斗”系列卫星动量轮绝大多数来自轴研所。

　　在此次发射中，轴研所还为长征三号丙运载火箭配套了超低温自润滑火箭发动机轴承，主要应用在发动机涡轮泵部位。

　　涡轮泵的作用是将燃料剂和氧化剂送入发动机的燃烧室，其轴承在极高的转速下旋转，需要承受很大轴向载荷。流过轴承的燃烧剂和氧化剂最低可达零下二百多摄氏度，且几乎没有润滑作用，对轴承的可靠性要求极高。

　　凭借轴承材料、设计、加工、润滑等多方面的深厚积累，轴研所所配套轴承一如既往保证了自润滑、发热少等特性，保障发动机平稳运行。

　　近年，作为我国轴承行业唯一的国家级一类综合性研究所，轴研所专注于研制“高、精、尖、特、专”轴承产品，其为我国航天事业配套的特种轴承包括超低温自润滑火箭发动机轴承、卫星能源系统轴承、宇宙飞船生命维持系统轴承、陀螺仪高灵敏轴承、动量轮等，建功“东方红”系列卫星、“神舟”系列载人飞船、“嫦娥”探月工程等“共和国第一”工程。 （洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 胡波）
[ 责任编辑：张惟一]
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