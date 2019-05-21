嵩县古陶文化博物馆位于嵩县县城翠三街，该馆占地面积近千平方米，收藏从仰韶文化时期至明清民国时期的陶器2000余件，藏品包括鼎、豆、灶、罐、瓶等，用于饮食、观赏、陪葬、祭祀等方面，造型古朴典雅，做工精致。藏品按年代大致可分为4个时期：夏商周时期、秦汉时期、宋金元时期、明清时期。

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嵩县古陶文化博物馆位于嵩县县城翠三街，该馆占地面积近千平方米，收藏从仰韶文化时期至明清民国时期的陶器2000余件，藏品包括鼎、豆、灶、罐、瓶等，用于饮食、观赏、陪葬、祭祀等方面，造型古朴典雅，做工精致。藏品按年代大致可分为4个时期：夏商周时期、秦汉时期、宋金元时期、明清时期。