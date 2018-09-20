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王小瑞：在平凡岗位上做好每件小事

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-21 08:26
认真工作

　　“旱地香瓜，又脆又甜可好吃，想要的快预定了！”没错，王小瑞又在微信朋友圈卖瓜了。

　　要说卖瓜，王小瑞算是“不务正业”，她的工作和卖瓜一点儿也不沾边，她是孟津县税务局的办公室主任。

　　为何卖瓜？还要从她驻村扶贫说起。

　　2017年，王小瑞来到麻屯镇柏树沟村任驻村第一书记。当时，村里的一户贫困户让她印象深刻——年近七旬的林老汉家里，女儿患病多年，儿子常年未归，老两口凭着勤劳的双手，种了一辈子瓜。老人手艺好，种的瓜很甜，每年瓜熟季节，老人便起早贪黑，推着架子车去集市上卖，以此勉强度日。

　　随着老人年龄越来越大，卖瓜越来越吃力。2017年，瓜滞销了，没换来钱，老两口急得不行，一家人就指望这一亩三分地生活，这可咋弄？

　　王小瑞了解到了老人的困难，突发奇想——现在微商这么流行，不如试试在微信朋友圈里帮老人卖瓜！

　　“4元1公斤，10公斤起送，县城、麻屯管送！”……微信朋友圈“广告”一打出，当年她就卖瓜近500公斤。当王小瑞把卖瓜款送到老两口手中时，老人激动得流泪：“这搁以前，俺一年都难挣这么多，闺女看病的钱有着落了！”

　　卖瓜，一发不可收。去年6月，王小瑞又在微信朋友圈里帮老人卖起瓜来，除了香瓜，还有西瓜，一个夏天，卖瓜一共挣了近3000元。老人拿到钱，笑得合不拢嘴。

　　眼下，又快到瓜熟的季节，虽然王小瑞的驻村期满，已经回到了本职岗位上，但她依旧惦记着老人。这不，她的“卖瓜生意”又要开张了……

　　“我是农村出来的孩子，老百姓的苦与甜我都感同身受。我是一名党员，心系百姓，解百姓之忧，义不容辞。”王小瑞说，她从事税务工作22年，其中16年是在偏远的山区税务所度过的，丰富的基层工作经验让她和百姓十分贴近。

　　驻村扶贫期间，王小瑞还积极帮村里的大学生申请教育资金，协调筹措资金约4万元对村小学等路面进行硬化等。村里谁家种啥、养啥，年收入多少、有无增收，困难是啥，她都了然于胸。

　　在税收工作中，王小瑞是出了名的“拼命三郎”。2013年2月，她被调入县税务局征管科。当时，科室里一名同志休产假，一名同志被借调，她一个人挑起了整个征管科的担子，上班时间忙征管事务，下班时间加班进行网络调试和系统的升级、维护等工作。

　　有次下班，王小瑞像平常一样到机房进行网络安全检查，她隐约感觉机房里的温度比平时高了一些，但一时也没检查出什么问题，便回家了。吃过晚饭，她实在放心不下，便不顾外边的瓢泼大雨，打着伞前往单位。爱人心疼她，说：“雨太大，明天再去吧。”“不行，这是我的职责。”王小瑞撂下一句话便匆匆出门。她到机房复查后，发现是空调停止了运转，联系运维商排除故障后已是深夜，她这才放心回家。

　　无论是在税务还是扶贫工作上，王小瑞始终全身心投入，在平凡的岗位上精益求精，不忘初心。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 司继红 文/图）
[ 责任编辑：王静怡]
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