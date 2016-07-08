第四届全国平乐正骨学术思想研讨会在洛阳圆满举行

5月18日，洛阳市平乐正骨学校建校三十周年庆典暨第四届全国平乐正骨学术思想研讨会圆满举行，来自全国各地的多位医学专家围绕中医骨伤学的发展，发表精彩学术报告，深入交流探讨，取得丰硕成果。

5月18日，洛阳市平乐正骨学校建校三十周年庆典暨第四届全国平乐正骨学术思想研讨会圆满举行，来自全国各地的多位医学专家围绕中医骨伤学的发展，发表精彩学术报告，深入交流探讨，取得丰硕成果。 洛阳平乐正骨源于清朝嘉庆年间，是由平乐郭氏数代人潜心钻研，反复实践总结出的一整套关于人体骨伤的理论体系和治疗方法，经过200多年的传承实践，以理论系统完整、内涵博大精深、特色突出鲜明、疗效神奇卓著而誉满海内外，并励学育人，英才辈出，是我国中医骨伤科重要的学术流派之一。

洛阳市平乐正骨学校，由平乐郭氏正骨第六代传人郭宗正先生创办。建校30年来，学校遵循“为党育人，为国育才，培养有社会担当的人、有专业才能的人”的目标，克服种种困难，狠抓教学管理，已培养平乐正骨人才3000余名。近期，借着省政府整合中职教育的机遇，该校实现了与洛阳市中医药学校的合并，从而挣脱了专业设置的束缚，将获得新的更大发展。

在研讨会上，来自全国各地的平乐正骨专家从中西医骨伤学的角度，进行了认真探讨，大家各抒己见，观点新颖，论据详实，见解独到，推陈出新，使与会代表耳目一新，深受启发。

更难得的是，平乐正骨学派名家韦贵康教授也来到洛阳，参加了本次活动。韦贵康教授1964年本科毕业于河南平乐正骨学院，后分配到广西中医学院工作。多年来。他博采众长，结合现代医学的解剖学、生理病理学和生物力学等基本原理，再以中医基础理论为指导、以中医骨伤科传统治疗方法为基础，以手法治疗软组织损伤与颈椎性血压异常而著称，在海内外有较大影响。2017年荣获“国医大师”称号。

当天，在多位嘉宾的见证下，韦贵康教授还收平乐正骨第八代传人、现任洛阳市平乐正骨学校校长郭宏涛为徒，致力于推动我国中医骨伤科学的继承、发展和创新。(晓晨 治坤)