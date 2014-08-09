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“驴友”来洛登山被困 百名救援人员彻夜搜救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-05-20 19:07

 

　　18日，郑州游客李先生在花果山景区附近的七峪沟游玩时，与朋友分道而行，结果不慎跌落山坡失踪。当地政府、警方、村民等与洛阳市神鹰救援队联合展开彻夜搜救，最终在19日找到并救出了受伤的李先生。

　　18日，今年45岁、来自郑州的李先生和三位朋友一起，到宜阳县花果山景区边的张坞镇七峪沟这里登山游玩。

　　上午11时许，几人走到一处岔道口，李先生让三名同伴继续沿山沟前进，他自己从岔道上山去探探路。随后，他就和同伴失去了联系。

　　在寻找李先生无果后，他的同伴于当日19日许报警求助。随后，张坞镇政府工作人员、宜阳县公安局张坞镇派出所民警、宜阳县公安局花果山乡派出所民警洛阳市神鹰救援队九大队(原宜阳神鹰救援大队)和七大队(原洛宁神鹰救援队大队)队员、张坞镇卫生院医生、张坞镇“一村一警”辅警、花果山景区工作人员纷纷赶来组成救援队，在当地村干部、村民的带领下，对李先生进行搜救。

　　经过彻夜搜寻，洛阳市神鹰救援队七大队的队员们在19日清晨五六点时，终于在一块大石头旁边找到了李先生。

　　此时，他因从山坡上滑落摔伤，已经无法动弹和大声说话。随后，约百名救援人员们又展开了一场十几公里的担架接力，历时近5个小时，沿着怪石密布、举步维艰的山路，将李先生抬出了山沟。

　　由于李先生伤情紧急，他的同伴为他呼叫了一架商业救援直升机。随后，救援人员又将李先生转移到了直升机降落的山头。

　　19日12时30分许，载有李先生的直升机起飞，所有参与救援的人员都松了一口气，将李先生送往了河科大一附院。由于得到了及时的救助，目前李先生已经脱离了生命危险。(洛报融媒记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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