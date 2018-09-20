“从心出发”世纪英豪健康集团第二届科技美尚节圆满收官

昨日,“从心出发”世纪英豪健康集团第二届科技美尚节在半山溪谷隆重举行。在活动现场，涵盖美容、私教、养生、儿童体适能的四大项目权威专家汇聚于此，为顾客量身定制全面健康解决方案。
昨日，“从心出发”世纪英豪健康集团第二届科技美尚节在半山溪谷隆重举行。在活动现场，涵盖美容、私教、养生、儿童体适能的四大项目权威专家汇聚于此，为客户量身定制全面健康解决方案。
此次活动诚邀社会各界知名人士亲临现场体验了“私教课程”“精神压力&血管健康分析仪检测”“美容抗衰SPA”“头部养疗”等项目，为大家打造了两天丰富多彩的科技健康盛宴！
除此之外，本次活动现场还专门开辟出了一块品茶区，特别提供6种高品质花果茶，供大家在追求健康之余，听琴安坐，品一杯茶味浓香。
世纪英豪健康产业集团致力于打造全面的健康产业链，为客户提供全面的健康解决方案，提升服务，提升专业，品质至上，以客户需求为导向，以专业服务为基础，用爱经营，传递健康文化，引领时尚生活，让更多家庭远离疾病带来的不幸。世纪英豪健身——让更多洛阳人健康起来！
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