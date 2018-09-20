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洛阳市处非办：警惕打着合作社旗号的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-20 09:23

　　近年，非法集资活动呈现出“下乡进村”的趋势，一些不法分子打着农民合作社的旗号，以高额回报为诱饵非法吸收公众存款，市处非办提醒广大群众，对此类非法集资陷阱应谨慎辨别。

　　●案例

　　2008年10月，李某在担任山东省临沭县郑山街道北沟头西村党支部书记期间，经临沭县工商行政管理局注册登记，成立了临沭县北沟头草莓种植专业合作社。该合作社法定代表人为李某，发起人为13个自然人及临沭县郑山供销社，出资总额为12.6万元，业务范围为草莓种植，组织采购、供应本社成员草莓种植所需化肥、地膜，组织收购、销售本社成员所种植的草莓及相关产品。

　　自2010年12月开始，该合作社在未取得资金互助许可证的情况下，超出业务范围，通过开会、喇叭宣传、口头宣传等形式，利用该合作社的名义，公开向社会承诺存款利息高、无风险，截至案发，共向社会非法吸收公众存款2247万元，对外累计借贷1339万元。

　　2014年，临沭县人民法院以该合作社犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币10万元，法人代表李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币5万元。

　　●解析

　　法院审理认为，李某未经有关部门批准，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，主观方面表现为直接故意，构成非法吸收公众存款罪。

　　我市某律师事务所律师谢亮表示，成立农民合作社的目的是为了让农民组织起来，在生产、销售和农资购买中,实现规模基础上的互帮互助、互利共赢。可一些不法分子打着农民合作社的旗号，行非法敛财之实。

　　谢亮表示，从事非法集资活动的涉农合作组织有4个特点：一是没有产业支撑，假借项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义，但基本不涉及农业生产活动；二是没有产品交易和盈余分配，不对农民成员提供任何生产经营服务；三是广为宣传，通过发放高额介绍费等方式招聘代办员，发动亲友和农民群众存款；四是虚构高额回报，向农户作出高于银行同期利息、理财收益的承诺，施以小额或短期回报，引诱农户继续投入。

　　●提醒

　　“与城市相比，农村地区获取信息的渠道较少、对金融的了解程度较低，信息不对称现象较凸显。”谢亮提醒农村投资者，在将自己的积蓄进行投资前，更应该通过多种渠道了解资金去向是否安全。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：张惟一]
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