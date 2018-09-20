宜阳“猪倌”吕绍营：土猪“养”成品牌 带动乡亲致富

昨日傍晚，在青山环绕的宜阳县三乡镇一座依山而建的生态猪场里，数百头毛色黑棕相间、散养在露天猪圈中的土猪，时而奔跑嬉闹，时而打滚撒欢，与远处农家院里升起的袅袅炊烟和偶尔传来的几声犬吠一起构成一派田园景象。

吕绍营在喂猪

昨日傍晚，在青山环绕的宜阳县三乡镇一座依山而建的生态猪场里，数百头毛色黑棕相间、散养在露天猪圈中的土猪，时而奔跑嬉闹，时而打滚撒欢，与远处农家院里升起的袅袅炊烟和偶尔传来的几声犬吠一起构成一派田园景象。

“这些土猪是纯种野猪与瘦肉率较高的家猪杂交后的品种，一般要养足一年才出栏，其肉味道鲜美，营养价值很高。”提起田园猪场里散养的特种土猪，“猪倌”吕绍营打开了话匣子。

身板壮实、笑容真诚的吕绍营，今年48岁，是河南德营农牧科技有限公司董事长。“我就是个干事儿的人。”吕绍营说，自己的企业是20多年前一箱箱鸡苗扛出来的。

1997年，26岁的吕绍营不甘心“一辈子做个煤矿上的临时工”，东拼西凑7000元钱，干起了个体户。“那时候家里条件不好，觉得能天天吃个鸡蛋、一个月吃个烧鸡，都能美上天。”吕绍营说，靠着这个念头，他做起了肉鸡和鸡苗销售的生意。

庄稼人出身的吕绍营，不懂生意经。他只知道，做人做生意都要讲究务实和诚信。正因为如此，他的生意越做越红火。

生意起步的那几年，吕绍营经常往返于洛阳和广州采购鸡苗，每趟需要3天时间，一次进购一两百箱鸡苗。因为怕鸡苗闷死，吕绍营挤在闷热的行李车厢里，常常光着膀子、满身大汗在车厢里翻腾鸡苗箱，累了就铺几张报纸打个盹。

靠着苦干实干，2012年，吕绍营的公司已经成为一家年销售收入8000多万元的农业产业化明星企业，带动当地不少农民养殖增收。后来，由于禽流感和市场不景气等原因，吕绍营的企业进入瓶颈期。

“那么多乡亲跟着我干，我倒了，他们咋办？”吕绍营每月都跑北京、上海等地参加农产品展销会，想为企业找个出路。2014年，偶然一次机会，他在上海一次农展会上看到生态黑猪肉价格高、深受消费者欢迎，便动了心。

“俺家乡的自然环境很好，一定也能养出生态黑猪。”吕绍营认真考察市场，他与河南科技大学动物与科技学院的专家合作，共同培育了特种土猪品种，先后在宜阳县、洛宁县、嵩县、栾川县等地建设了6个生态猪场，年出栏3000多头，年销售额2000多万元。

为了打开销路，吕绍营跑大型超市谈合作、在市区开设直营店、为企业提供直供服务，逐渐打开了市场。“土猪肉价格比一般的肉要贵，但肉味醇厚，煮肉时满屋飘香。”吕绍营说，逢年过节，他的手机就成了“订购热线”。

吕绍营对家乡有着一种特殊情怀，“总想让老家的人日子都过得好起来”。近年，吕绍营的企业累计带动80多户贫困户共同发展。作为宜阳县农业产业化协会会长的他，还积极联合县域企业，把土猪肉、土鸡蛋、小米等特色农产品送到了北京、上海等地消费者的餐桌上，叫响了宜阳土特产品绿色、有机、优质的好口碑。

“我得继续苦干，把‘德营’品牌做大做强，培育出更有营养的特色‘田园猪’品种，把家乡的绿色农产品卖到更大的市场去。”说话间，吕绍营身后又一辆满载着“田园猪”的货车驶向远方。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 张珂 文/图）