“智”上发力，“洛阳质造”守护安全生产

一批批新下线的密封件正在装车，即将发往陕西榆林一家大型石化企业；崭新的项目厂房内，激光火光闪烁，在无人干预情况下自动完成一个个异型密封圈加工……日前，记者走进项目生产现场，看到的是一幅密封件现代化生产图景。

项目档案

项目名称：洛阳能源密封件公司石化配件项目

项目简介：该项目位于吉利区的市石化产业集聚区，是洛阳能源密封件有限公司投资9500万元建设的异地搬迁项目。项目采用行业最新工艺，加工生产金属环垫、缠绕垫、波齿垫、柔性石墨环等各型密封件，年产能达100万套。项目不仅是洛阳石化炼油结构调整项目建设密封件主要供应商之一，产品更畅销陕西、山西、内蒙古等地区，广泛应用于石油、化工、电力、航天、船舶等行业。

一批批新下线的密封件正在装车，即将发往陕西榆林一家大型石化企业；崭新的项目厂房内，激光火光闪烁，在无人干预情况下自动完成一个个异型密封圈加工……日前，记者走进项目生产现场，看到的是一幅密封件现代化生产图景。

“生产线基本满产，产品供不应求。在去年产值突破2000万元的基础上，今年一季度产品销售同比增长三成，全年产值全力冲刺3000万元！”企业总经理曹永钢话语中带着自信。

金属环垫、缠绕垫、波齿垫等密封件，是企业的主打产品。这些看似普普通通的产品，背后却有着关乎行业安全生产的大学问。

根据有关统计，在化工装置发生的事故中，约有一半是由于泄漏引起的，而在这些泄漏事故中，又有相当一部分是由密封失效引发的。“可以说，密封件守护着安全生产的‘命门’。价或比‘鸿毛’，质却重于‘泰山’。”曹永钢说。

精密度是保障密封件质量的关键环节。密封面紧密贴合，还要保证垫片压缩率、回弹率在标准范围内，需要贴合面光滑无砂眼、毛刺等。

在项目建设过程中，企业引入11台自动化、半自动化设备，顺势推进智能化改造。其中，单台价格超百万元的大型激光切割机和大型数控非金属切割机实现电脑设计、传图，机器全自动切割，精度达到0.005毫米，远高于国家标准要求，残次品率不足千分之一。

“由于优品率的提高和人力成本的降低，从长远看产品综合成本反而下降了，保障企业继续保持‘零重大事故’的纪录。”曹永钢说，未来，项目将持续提升智能化水平，以“智造”实现“质造”，用更多优质产品守护国家各行各业安全生产。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 周慧婷 王亚峰）