“洛阳创新”闪耀郑洛新自创区

昨日，第二届郑洛新国家自主创新示范区军民科技融合成果推介会在郑州开幕，我市22家单位携95个军民融合亮点技术项目参展，集中展示了洛阳自创区近年军民融合发展的前沿成果。

清华洛阳基地研发的全自动三维扫描开发平台 记者 张锐鑫 摄

驰骋沙场的“机器战马”、被喻为卫星“方向盘”的动量轮、激光探测冰雪厚度的神奇检测仪……昨日，第二届郑洛新国家自主创新示范区军民科技融合成果推介会在郑州开幕，我市22家单位携95个军民融合亮点技术项目参展，集中展示了洛阳自创区近年军民融合发展的前沿成果。

本届推介会由省科技厅、省委军民融合发展委员会办公室等主办，为期两天，是2019年河南省科技活动周的主题活动，以实物、模型、应用场景影像为主，结合图片、展板等多种形式，展示郑洛新自创区在高端智能装备、通信装备、新一代信息技术、新材料、生命健康等领域取得的军民融合先进创新成果。

市科技局相关负责人介绍，我市参展单位中，有以中国空空导弹研究院等为代表的“军转民”科研生产单位，以洛阳LYC轴承有限公司等为代表的“民参军”企业，还有以中信重工机械股份有限公司等为代表的“军民两用”深度融合领军企业。参加本次展览展示的我市产品、成果种类广泛，具有优势突出、成果新颖两大特点。

——产业优势突出。围绕我市“565”产业，重点展示了装备制造、机器人、新材料、电子信息等领域的前沿性、引领性、颠覆性技术与成果。既有小如蚁蚕的微组装技术毛纽扣，也有重达700公斤的军事地面机器人平台；既有上天的机载微型激光成像雷达，也有下水的舰艇用钛合金三明治板；既有应用于航空航天的精密轴承，也有可实现雷达隐身等功能的新材料等。

——创新成果新颖。近年，我市积极推进自主创新、开放创新、协同创新，突破并掌握了一批关键核心技术。这些近两年涌现的军民融合高端创新成果，集中在此次展会上展出，其中不乏首秀产品。例如，中信重工与郑州信大先进技术研究院合作，加快推进工业CT产业化，研制了中国首台检测精度达到3微米的320千伏微焦点工业锥束CT机，核心性能指标达到世界先进水平。本次展会中，中信重工带来的桌面型微焦点工业CT设备为首次亮相，实现了工业CT检测仪的小型化，对提升微电子等行业制造水平意义重大。

近年，我市深化军民融合发展，实现了由单一军品结构向军民品复合结构的战略性转变，形成了军民结合、寓军于民的产业格局，以光电设备及器件、锂离子动力电池、钛合金制品、大功率柴油机、特种机器人为代表的军民两用产品在国内市场享有较高声誉，探索出了一条具有洛阳特色的军民融合深度发展道路。 （洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 张炜）