洛阳市住房公积金管委会二届六次会议召开

17日，市住房公积金管委会召开二届六次会议。

17日，市住房公积金管委会召开二届六次会议。

会议审议并通过，决定免去吴孟铎管委会委员、主任职务；增选管委会副主任王琰君为管委会主任；免去赵书政管委会委员职务；增补张向阳、何鹏为管委会委员。

会议审议并通过，将我市双职工缴存家庭的个人住房贷款最高额度提高至55万元；单职工缴存家庭的个人住房贷款最高额度提高至45万元。我市根据“河洛英才计划”引进的高层次人才贷款额度，将不受缴存年限和缴存额限制，最高贷款额度确定为60万元。此外，会议还审议通过调整我市住房公积金部分提取政策。

市委常委、常务副市长、市住房公积金管委会主任王琰君强调，住房公积金制度是我国住房保障体系的一项基本制度，要提升政治站位，深入贯彻落实中央、省、市惠民政策，为缴存职工提供更高质量的公积金服务。要迅速行动，确保6月1日前提高贷款最高额度和调整相关提取的有关政策调整到位，进一步扩大政策覆盖面，不断加大对城镇职工改善住房条件的支持力度。要提升管理水平，按照“马上办、就近办、网上办、一次办”的要求，让群众真正实现公积金业务办理“只进一扇门、最多跑一次”。 （洛阳日报记者 郭飞飞 通讯员 宋旻哲）