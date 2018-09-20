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刘宛康到汝阳县暗访督导
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-20 08:52

　　17日，市长、市污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康带领有关部门负责同志到汝阳县，暗访督导中央环保督察组、省委省政府环保督察组交办问题整改落实情况，强调要坚决守好环保底线，认真整改存在问题，持续改善我市环境质量。

　　在位于汝阳县产业集聚区的汝阳中洲陶瓷有限公司，刘宛康深入生产车间、原材料存储仓库等处，认真检查企业采取的整改措施。该企业管理相对规范，对交办问题进行了积极整改，但仍存在原材料存储仓库密闭不严问题。刘宛康指出，企业务必高度重视生态环境保护工作，认真落实环保主体责任，严格按照环保问题整改工作要求，扎实做好整改工作，做到问题无遗漏、整改无死角。

　　在汝阳县鑫发建材混凝土有限公司、汝鑫建材混凝土有限公司，刘宛康分别检查了企业原材料存储仓库密闭等情况，现场指导企业安装仓库扬尘喷淋设施，并对企业重污染天气应急预案的制订等进行检查。他强调，企业要加快补齐环保设施短板，坚决守好环保底线，努力走好绿色、可持续发展之路，不断提升综合实力。针对汝鑫建材混凝土有限公司有关手续不完善问题，刘宛康叮嘱有关部门负责人，要积极为企业服务，当好“店小二”，解决企业在发展过程中遇到的问题和困难，帮助企业依法依规办理相关手续、整改存在问题，推动企业健康发展。

　　汝阳县涌鑫混凝土有限公司因未依法取得环评手续、违法生产等问题被列为关停取缔类“散乱污”企业。目前，该企业已按要求停产，正在积极清运生产设备。刘宛康在这里检查后强调，有关部门要按照“两断三清”的要求加强巡查督查，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

　　刘宛康还到前坪水库及部分移民安置点进行调研。（洛阳日报记者 李三旺）
[ 责任编辑：张惟一]
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