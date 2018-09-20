洛阳牡丹“代表了中国水平”

长城脚下、妫水河畔，北京世界园艺博览会仍在继续，肤色各异的人们怀着崇尚自然、向往美好的心情共赴“绿色之约”。从“锦绣如意”中国馆到多姿多彩国际馆，盛开的洛阳牡丹引人频频驻足。本月初，在世园会上，洛阳牡丹参与“牡丹芍药国际竞赛”5项角逐，斩获奖项221个，金奖、银奖、铜奖等数量均列参赛团体第一，创下历史最好成绩。

花开中国，香溢世园。

长城脚下、妫水河畔，北京世界园艺博览会仍在继续，肤色各异的人们怀着崇尚自然、向往美好的心情共赴“绿色之约”。从“锦绣如意”中国馆到多姿多彩国际馆，盛开的洛阳牡丹引人频频驻足。本月初，在世园会上，洛阳牡丹参与“牡丹芍药国际竞赛”5项角逐，斩获奖项221个，金奖、银奖、铜奖等数量均列参赛团体第一，创下历史最好成绩。

“洛阳牡丹是世园会中国牡丹精彩亮相的‘顶梁柱’，它彰显了洛阳风采，又代表了中国水平，表明了洛阳牡丹的科研创新、园艺等方面走在世界前列。”本次“牡丹芍药国际竞赛”评审组组长王莲英教授如是评价。

本届世园会是继昆明世园会、上海世博会和首届中国国际进口博览会后，我国举办的级别最高、规模最大的国际性博览会，成为全球园艺大比拼、绿色发展大展示、生态文明大交流的世界舞台。牡丹芍药竞赛作为首个国际竞赛单元，涵盖了名品牡丹盆栽、新品种、栽培技术等7项分竞赛，参赛国家10余个，牡丹原种9个，参展作品2753件……阵容堪称空前，竞争可谓激烈。

站在这样的舞台上，“代表了中国水平”，绝不只是拿了多少奖那么简单。正如本届“牡丹芍药国际竞赛”主题“盛世牡丹，美丽世界”描绘的那样，牡丹自古以来就象征着中国人对民族复兴和人民幸福的美好向往，而审视洛阳牡丹发展史，不只是一部牡丹栽培技术进化史，更是一部“国运盛衰史”。

洛阳牡丹栽培始于隋，鼎盛于唐，甲天下于宋，至明清时期，逐渐衰落。一直到1959年，周恩来总理首次来洛阳，得知牡丹濒临绝境时，很是着急，说牡丹是中华民族兴旺发达、美好幸福的象征，指示赶快抢救。彼时，洛阳牡丹种植面积只有几十亩，品种不到20种。1961年，周总理陪同尼泊尔贵宾再次来到洛阳，又问起了牡丹。12年后，周总理陪同加拿大总理又一次莅洛，得知牡丹种植得到发展、繁荣，他十分高兴。此时，洛阳牡丹品种超过了100个。

荡着改革开放的春潮，洛阳牡丹迎来全新的“盛开”。1983年，洛阳举办首届牡丹花会，250万游客蜂拥而至，是平常年份的10倍以上，从此一发不可收，观赏园越来越多，牡丹越开越艳，办会水平也越来越高。2011年，牡丹花会升格为“中国洛阳牡丹文化节”，千年古都收获了一个以“中国”为姓、以“洛阳”为名、以“牡丹”为媒、以“文化”为魂，走近世界舞台中央的大好“节”点。到今天，牡丹文化节从最初的10天延长至35天，成为洛阳弘扬优秀文化、促进多产融合、建设美丽城市、幸福广大群众的纽带和平台，演绎出一朵花、一个节、一座城的盛世传奇。

“世园会里花似锦，多少工夫织得成。”在这次史上规模最大，参赛品种、单位最多的国际牡丹芍药竞赛中，洛阳牡丹何以能成为“中国牡丹精彩亮相的‘顶梁柱’”，“代表了中国水平”？

“水平”源自强大的科研底蕴。

牡丹催花调控技术日臻成熟，可将绽放时间精准到“天”；牡丹克隆技术成功研发，让牡丹的快速繁殖及定制化栽培成为可能；而在2017年9月，洛阳与深圳华大基因联合宣布，经过3年努力，在世界范围内首次破译牡丹基因组，填补了国际芍药科植物基因组研究空白，“牡丹源自洛阳”有了基因证明，依托该科研成果，未来，洛阳将成为全球牡丹品种最全、数量最多的资源保育中心……

这，仅仅是洛阳牡丹科研攻关厚积薄发的一个缩影。几十年来，洛阳众多牡丹主题公园的专家，以及国家牡丹基因库、国家牡丹研发与推广中心等一批科研单位携起手来，潜心研发，如今，洛阳牡丹已经扩展到9大色系10种花型1365个品种，在国内外城市中遥遥领先。而在这次世园会上，规定报名竞赛牡丹名品为180个，洛阳参赛154个，品种最多，带来的“花王”“彩绘”等新品种整体花色好、质量高。其背后是洛阳牡丹“科研之花”的盛开。

“水平”源自厚实的产业基础。

贫瘠的土地上，长不出鲜艳的花朵。牡丹要持久盛开，也离不开肥沃的产业土壤。“十三五”以来，洛阳谋划构建了“565”现代产业体系，把牡丹列为“五特”产业，同时出台《洛阳市牡丹产业转型升级行动计划(2018—2020年)》等一系列扶持政策，推动洛阳牡丹产业从单一观赏向综合性产业转变、从牡丹种植向全链条延伸转变、从粗放型经营向精细高效化方向转变、从分散经营向龙头企业带动转变，旨在把洛阳牡丹产业发展成为国内领先、国际有影响力的特色优势产业。

如今，洛阳牡丹的种植面积已达33万亩，规模以上牡丹观赏园20个；从单纯种植延伸到日化、食品、药品和工业原料等牡丹全产业链，形成了4大类12小类300多个品种。同时，洛阳还把“牡丹”应用到城市建设的方方面面，就连街头巷尾的灯杆、灯座、护栏上都绽放着牡丹元素。沿着花开的方向，我们仿佛闻到了花香，看到了牡丹更深地融进大众的衣食住行，日益成为人民美好生活需要的一部分。

“水平”也源自洛阳人不服输的劲头。

犹记得20年前，洛阳牡丹亮相昆明世园会，结果却与美好预期形成鲜明反差，这深深触动了整个城市的神经。从那时起，神州牡丹园的付正林就痛下决心搞科研，20年来他走南闯北，把中国林科院、复旦大学等大型科研院所走了个遍，建立长期业务关系，高薪聘请专家，专注于牡丹科研。最终，他们在花期控制上实现重大突破，让“花开花落二十日”变成“花开遂人意”。

洛阳国际牡丹园总工程师张淑玲说，一株牡丹从人工杂交到出种子、出苗，再到各方面形态稳定下来，被鉴定为一个新品种，需要10年至15年，“我知道这很漫长，但为了让洛阳牡丹走向世界，绽放‘国际范儿’，我愿意等。”20年来，正是“要让洛阳牡丹为国争光”的念头，让她一心扑在科研上。2011年11月，该园成功实施了洛阳牡丹、芍药种子搭载“神舟八号”登上太空，这个“中国首次”开辟了牡丹芍药高科技育种的新高度。

在洛阳，不知还有多少个付正林、张淑玲，正是他们几十年如一日，与牡丹朝夕相伴、对牡丹如痴如醉，凭着一股子不服输的精气神，咬紧牙关、不断攻关，这才有了洛阳牡丹今天的万紫千红、繁花似锦，才有了洛阳牡丹漂洋过海走向世界，也才有了从北京奥运会到上海世博会，从APEC北京峰会到G20杭州峰会，再到此次北京世园会的大放异彩。

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。

绽放在锦绣中华的新时代，飘香于世界园艺的博览会，洛阳牡丹“代表了中国水平”，就是要在园艺、科研、产业水平等方面有真突破。其背后更代表着一个城市乃至一个国家在人与自然和谐、绿色发展繁荣、热爱自然情怀、科学治理精神、合作应对挑战上的真追求，在顺应人民美好生活需要上的真担当。

从北京世园会再出发，激发传承千年的深沉力量，展现国色天香的美丽担当，洛阳牡丹一定可以绽放出更加迷人的芳华。（洛平）