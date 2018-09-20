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因环保督察问题整改不力 伊川嵩县偃师新安汝阳被约谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-20 08:44

　　18日上午，市政府约谈环保督察问题整改不力的伊川县、嵩县、偃师市、新安县、汝阳县。市长、市污染防治攻坚战领导小组组长刘宛康出席约谈会，并就进一步做好环保督察问题整改工作提出要求。

　　前不久，中央环保督察办公室对我市进行暗查，发现了5县(市)57个问题，其中伊川县19个、嵩县15个、偃师市12个、新安县8个、汝阳县3个，暴露出个别县(市)在思想上仍存在重发展、轻环保的问题，整改措施没有真正落到实处，甚至存在虚假整改的情况。

　　刘宛康在约谈时指出，污染防治是我们必须完成的历史使命，没有任何商量余地和回旋空间。伊川县、嵩县、偃师市、新安县、汝阳县及有关部门一定要正视问题、深刻反思，把思想认识迅速统一到总书记重要讲话精神上来，真正从问题中强责任、增压力，从问题中找出路、寻对策，坚决扛牢生态环境建设的政治责任。要坚持问题导向，紧盯“散乱污”企业、非煤矿山、扬尘治理等重点领域、关键问题和薄弱环节，分类施策、强力攻坚，一项一项抓落实、一件一件抓整改，确保每项整改都落实落细、每个问题都见底清零。要落实责任，主动出击，严格按照《洛阳市党政领导干部生态环境损害责任追究办法》《大气污染防治工作考核办法》等有关规定，通报一批、曝光一批、约谈一批、处罚一批、追责一批。对有措施不执行、有提醒不警醒的单位，将一案多查，既查企业的主体责任，又查属地管理责任和部门行业监管责任，追究督查组织的责任，特别是对工作落实不力、拖全市全省后腿的，将从严从重问责。要做政治上的明白人，强化地方政府主体责任，及时研究解决污染防治过程中的重大问题，做到守土有责、守土尽责，高质量做好环保督察问题整改工作，坚决打赢污染防治这场硬仗。

　　被约谈县(市)政府主要负责同志作表态发言。

　　副市长侯占国主持约谈会。 （洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：张惟一]
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