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“达康书记”上车窗?交警：可能被处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-20 08:46
轿车车窗玻璃上的“达康书记”吓人一跳 （网友微博截图）

　　有网友在开车途中，被旁边一辆轿车车窗玻璃上的“达康书记”吓了一跳，原来，这是对方贴的创意车窗贴膜。交警部门称，类似贴膜可能影响驾驶人视线，还会分散其他驾驶人的注意力，容易导致追尾等交通事故，最好不要贴，否则车辆不仅无法通过年检，还可能因违反相关交通安全法规被处罚。

　　网友：路遇“达康书记”，把人吓得不轻

　　“今天在新区见到车窗上有《人民的名义》中的李达康，吓了一跳！”近日，有网友在微博上说，他开车经过开元大道附近时，看到旁边一辆轿车右后方玻璃上有个人影，把他吓了一跳，仔细一看，那个人影是电视剧《人民的名义》中的“达康书记”。网友拍的照片显示，白色轿车玻璃上贴的是创意车窗贴膜，贴膜上的“达康书记”表情冷峻、眼神犀利，乍一看确实挺吓人。

　　市民王先生也被类似的创意车窗贴膜吓到过。“我在家门口见过一辆轿车，其左前方车窗玻璃上贴的是电影《速度与激情》的主演迪塞尔。”王先生说，虽然这种车窗贴膜有创意，但有点损人不利己，不仅影响车内采光，别的司机看到后也可能分心，说不定会引发交通事故。

　　走访：创意车窗贴膜图案可定制，但影响车内采光和视线

　　记者走访市区一些汽车饰品店得知，类似的创意车窗贴膜很少销售。一名店主说，这些贴膜大多是经过打孔的塑料膜，不是真正的太阳膜，“很少有实体店卖这类贴膜，它影响车内采光和视线，不安全”。

　　记者发现不少网店销售有类似的创意车窗贴膜，上面印有各类影视明星的照片，形象逼真，价格从几十元到上百元不等。有些网店还支持“来图定制”。

　　商家展示的效果图显示，从车内透过车窗向外看，创意车窗贴膜的透光性不太好，如果贴在驾驶员位置的车窗上，会影响驾驶员视线。

　　交警部门：贴类似车窗贴膜，车辆无法通过年检，还可能被处罚

　　记者咨询交警部门得知，根据相关规定，机动车风挡玻璃及风挡以外玻璃用于驾驶员视区部位的可见光透射比不得小于70%，同时所有车窗玻璃不允许张贴镜面反光遮阳膜，否则无法通过年检。道路交通安全法实施条例则规定，机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告的，不得影响安全驾驶。

　　“粘贴类似的创意车窗贴膜，影响驾驶人的视线，还会分散其他驾驶人的注意力，容易导致追尾、剐蹭等交通事故。”交警部门建议，为了行车安全，最好不要贴类似贴膜，否则车辆无法通过年检，还可能因违反相关交通安全法规被处罚。此外，“蜘蛛侠”等玩偶，最好也不要粘在车顶，去年我市交警部门就对此类交通违法行为进行过整治。 （洛阳晚报记者 牛鹏远）
[ 责任编辑：王静怡]
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