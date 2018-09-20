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高招帮帮团：高考时外语听力可以不听吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-20 08:50

　　“高考时，外语听力可以不听吗？”“《报考及录取统计》何时发？”高考越来越近，不少考生和家长在晚报高招帮帮团QQ群中咨询相关问题，昨日，市招办普招科科长高冰南进行解答。

　　●问：一本和二本在同一时间内填报志愿，一本没录取会影响二本录取吗？

　　答：不影响。根据河南省2019年普通高等学校招生工作规定，今年高考，本科一批、本科二批志愿于6月30日至7月4日填报志愿。录取工作分批进行，依次为特殊类型招生志愿，本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。也就是说，考生可以在同一时间段内，填报本科一批、本科二批志愿。在录取时，本科一批录取完，才会进行本科二批的录取，若考生被本科一批录取，就会被高校提档，不再参加接下来的录取；若考生未被本科一批录取，还可以参加本科二批的录取。今年的高招录取时间将在6月25日左右公布。

　　●问：高考时，外语听力可以不听吗？

　　答：建议报考外语类专业的考生听听力。考生外语听力成绩有几个作用：作为单列的一项成绩在投档时提供给高校参考；部分外语类专业会对考生的听力成绩有要求，至于具体内容，考生可查看学校招生章程或直接咨询；平行志愿投档中，在考生总分相同的情况下，分别按考生语文、数学、外语听力成绩进行排序。

　　今年高考，我省外语考试使用教育部考试中心统一命制的含有听力的试卷(其中笔试部分120分，听力部分30分)，考生听力部分的测试成绩不计入总分，非听力部分120分调整为150分，调整换算办法：按考生非听力部分的卷面成绩乘以1.25，换算为外语科目成绩。

　　●问：《报考及录取统计》何时发？

　　答：《报考及录取统计》里面记录了各高校近年来的录取统计情况，为考生的志愿填报提供参考。一般在高三上学期由学校通知考生统一预订《招生考试之友》《报考及录取统计》，于每年6月25日左右下发，网上无电子版且不能使用往年的。若考生错过预订，可向同学借阅。

　　关于高考，如果您有疑问，可加入晚报高招帮帮团QQ群(群号：521345851)与记者联系，也可扫二维码关注晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)获取权威信息。（洛阳晚报记者 王晓丹）
[ 责任编辑：席倩倩]
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