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幻想一夜暴富要不得（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-20 08:37

　　“炒股大师、客服小妹，都是一个男子扮的！”近日，我市警方破获一起网络荐股诈骗案，犯罪嫌疑人身兼数职令人大跌眼镜。就在此前，洛阳警方远赴武汉，成功打掉一个特大虚假股票网络投资平台，抓获75名冒充“美女”的犯罪嫌疑人。真相大白、水落石出，有人还不敢相信眼前的一切：原以为是个温柔的“美少女”，怎么就摇身一变成了贪婪的“大灰狼”？！

　　朋友圈里不都是温柔“小姐姐”，那些看似偶然的机缘巧合，那些热情似火的甜言蜜语，背后不知包藏着多少精心设计的圈套。近年来，随着微信、QQ等社交平台广泛应用，各类网络诈骗层出不穷，而冒充美女荐股、炒黄金、卖茶叶、谈恋爱……不断翻新的花样让人眼花缭乱，一旦坠入陷阱，很难全身而退。远的不说，就在咱身边，有的人听信“美女荐股”，半月“亏损”29万元，有的人甚至被先后诈骗600万元，“小姐姐”的甜言蜜语可以说让人吃尽苦头。

　　纵观此类骗局，手法如出一辙。先是闪着美女头像请求添加好友，一旦通过，便伪装成“白富美”，与被害者“相见甚欢”，其间或打感情牌，或打苦情牌，逐渐博取信任后，便开始实施诈骗。最近我市警方赴武汉破获的特大诈骗案就是这样，诈骗集团在秘密据点设置“七星堂”“九宫格”“昆仑派”“傲仙宫”等，对其成员进行严格培训，团伙成员上岗后注册大量“美女”账号，通过交友工具添加受害人为好友并拉进“股票投资群”，等受害人决定投资后，他们会提供一个炒股平台的账号和密码，看起来与正规的股票交易软件相似，但实际是诈骗集团操控的，一旦投钱操作，必定血本无归。

　　这样的骗局设计虽然精心，也并非无懈可击，稍加警惕还是能看出破绽的，但为什么能屡屡得逞？说到底，骗子固然狡诈，但也要从我们自身找原因。现如今，没有什么事情是轻轻松松的，也没有谁的财富是大风刮来的，有时就算付出千辛万苦都不一定成功。一些人面对“小姐姐”的温情脉脉甚至暧昧暗示心猿意马，一些人面对“唾手可得”的“巨额收益”手痒心痒，总抱着侥幸心理，幻想一夜暴富，从此登上人生巅峰，可世上哪有恁多好事儿？

　　“美女荐股”不靠谱，得把事情想清楚。远离“荐股”等网络骗局，避开“小姐姐”的“温柔一刀”，相关部门要加大监管和打击力度，督促一些网络平台加强用户管理，但更为重要的还是需要我们抱定勤劳致富的观念，因为天上从来不会掉馅饼，也不会凭空出来个“林妹妹”，要过上自己想要的幸福生活，除了脚踏实地、努力拼搏，没有其他捷径。
[ 责任编辑：席倩倩]
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