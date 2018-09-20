本周洛阳将迎来“烧烤天” 最高气温将达35℃

预计今天晴天间多云，西北风3级到4级，气温13℃到28℃。

昨日，伴随着冷空气，大风也急着赶来报到。

大风天气是如何形成的呢？地球上不同地方所受太阳辐射不同，因此产生冷热差异，加上地球自转产生的偏向力，使空气运动，便形成了风。

根据市气象台昨日发布的大风蓝色预警信号，我市大部分地区出现5级左右西北风，阵风6级至7级，局地还有扬沙或浮尘。大树被刮得随风摇摆，路上行人也在风中凌乱。有市民笑称，这风何止是吹乱了发型，简直能将人吹倒。

市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期转受高空西北气流控制，风力逐渐减小。预计今天晴天间多云，西北风3级到4级，气温13℃到28℃。明天晴天间多云，西北风3级左右，气温12℃到32℃。

冷空气过后，气温也将快速攀升。市气象台预计，本周我市最高气温将攀升至35℃，妥妥的“烧烤天”。具体预报如下：

22日(周三)，晴天间多云，气温17℃至34℃；

23日(周四)，晴天间多云，气温19℃至35℃；

24日(周五)，多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，气温20℃至33℃；

25日(周六)，阴天有中雨，局部地区有大雨，气温20℃至27℃；

26日(周日)，多云到晴天，气温19℃至26℃。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）