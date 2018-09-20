洛阳警方端掉一赌博窝点 现场抓获29人

宜阳县柳泉镇上有一处闲置的毛坯民房，前几天突然热闹起来，每天中午都有很多人进去，在里面一待就是两个小时。

宜阳县柳泉镇上有一处闲置的毛坯民房，前几天突然热闹起来，每天中午都有很多人进去，在里面一待就是两个小时。

19日，记者从宜阳县公安局了解到，这其实是个赌博窝点。

5月13日15时许，宜阳县公安局柳泉派出所接到群众报警，称这处民房内有人利用猜数字游戏进行赌博。

接警后，柳泉派出所所长于义飞带领民警迅速赶赴现场前后夹击，一举端掉该赌博窝点，现场抓获参赌人员29人。

民警连夜审讯，参赌人员交代，这个赌博的道具是分别写着数字1、2、3的卡片，谜底被庄家张某装在一个信封里。数字1、2最低要买10元，最高可买1000元，如所买数字与信封里的谜底一样，庄家2倍返还。数字3最低要买10元，最高可买100元，如所买数字与信封里的谜底一样，庄家10倍返还。

张某交代，因为数字3的倍数高，所以信封中放3的次数很少，群众知道猜中的几率不大，但买3的次数却很多，所以他稳赚不赔。

经过调查取证，民警依法对参赌的29人进行行政处罚，其中10人被行政拘留。

民警提醒，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。人均参赌金额在200元以上或者当场赌资在800元以上，就是构成情节严重的一种情形。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图)