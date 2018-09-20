2019年全国老年人太极拳健身推广展示大联动活动隆重举行

19日上午， 2019年全国老年人太极拳健身推广展示大联动(洛阳分会场)活动在洛阳新区体育中心广场隆重举行。

19日上午， 2019年全国老年人太极拳健身推广展示大联动(洛阳分会场)活动在洛阳新区体育中心广场隆重举行。

为充分发挥太极拳运动在丰富老年人体育健身生活、推进健康中国建设、构建和谐社会的积极作用，中国老年人体协倡导全国各级各地老年人体协举办2019年老年人太极拳健身推广展示大联动活动。洛阳市老年体协设立分会场，和远在山东省日照市(大联动活动主会场)的老年太极爱好者，以及全国各地太极拳友，共同开展2019年全国老年人太极拳健身推广展示大联动活动。

当前，太极拳已经成为世界流行的时尚健身运动之一，在洛阳更有着十分广泛的群众基础，全市太极爱好者达2万余名。此次大联动洛阳分会场活动，由来自全市的1000余名太极爱好者展示了太极(八法五步)、太极功夫扇，与此同时，偃师市、伊川县、孟津县等县(市)区也设立了分会场，共同展示我市老年太极爱好者的风采。

洛阳分会场活动在优美雄壮的《我和我的祖国》歌声中结束，广场上千余名太极拳爱好者高举五星红旗，引吭高歌，深情地表达出对伟大祖国的热爱，送上新中国成立70周年的祝福。（洛报融媒体记者 李卫超 通讯员 王辉 摄）