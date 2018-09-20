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明天中国旅游日 洛阳及周边这些景区大“放价”！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2019-05-18 12:06

好消息！
明天5月19日
中国旅游日
河南省有多家景区推出
半价或免费
的优惠政策！
小编为大家整理了
洛阳及其周边地区的景区优惠信息
周末，约上好友
选个目的地
来场说走就走的自驾游吧

　　优惠政策为了庆祝5月19日中国旅游日的到来，洛阳白云山决定5月19日中国旅游日当天，针对所有游客实行免门票政策。

　　简介：白云山位于洛阳市嵩县南部伏牛山腹地原始林区，是国家5A级旅游景区。白云山海拔1500米以上的山峰37座，其中玉皇顶海拔2216米。白云山雄、险、奇、幽、美、妙交相生辉，被誉为“人间仙境”“中原名山”。

　　优惠政策2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

　　简介：老君山位于洛阳市栾川县城东3公里，因太上老君李耳在此归隐修炼而得名。老君山锦山秀水，风景如画。玉皇顶海拔2200米，巨阙壁立，为八百里伏牛山主峰，石林景区千峰竞秀，蔚为壮观，有“北国张家界”之美誉。

　　优惠政策2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

　　简介：鸡冠洞位于河南洛阳栾川城西三公里处 ，属天然石灰岩溶洞，地质学称其为“喀斯特岩溶地貌”。洞中四季恒温18℃，清爽宜人，四季成游。

　　优惠政策2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

　　简介：重渡沟风景区位于洛阳市西南118公里的栾川县境内，集休闲、度假、观光、娱乐为一体，景点200余个，游览面积60平方公里。素有“北国江南”之美誉。

　　优惠政策１. 2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效；

　　２. 天河大峡谷于5月17日至19日3天，全国残障人士凭残疾证可享受免门票、免景交、免索道一系列优惠政策。

　　简介：天河大峡谷位于洛阳市栾川县叫河镇，是伏牛山世界地质公园的核心景区，是集旅游观光、避暑度假、休闲养生、祈福问道、探秘游乐、旅游地产于一体的综合型旅游度假区。

 

　　优惠政策2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

　　简介：抱犊寨位于栾川县三川镇境内，因牧童食灵芝草，抱牛犊升天成仙的神话故事而得名。景区主要由抱犊古寨、望牛岭、火神庙三大观赏区域构成。
　　优惠政策2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

　　简介：龙峪湾位于河南省洛阳市西南140公里处的伏牛山腹地栾川县境内。这里“龙”文化荟萃，神话传说优美，自然景观万千，四季景色秀丽，是伏牛山世界地质公园、国家级自然保护区、国家AAAA级景区、全国文明森林公园。

　　优惠政策2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。
　　简介：养子沟因唐朝巾帼英雄樊梨花在此安营扎寨、养子、教子而得名。景区位于栾川县城东5公里处，植被茂盛，森林覆盖率89%，是生态探险、植物科考、休闲观光的理想去处。
　　优惠政策2019年5月18日至19日两天，执行免门票、滑雪八折优惠。

　　简介：伏牛山滑雪度假乐园位于栾川县伏牛山老界岭北坡，是一家集户外滑雪，室内滑雪、滑冰，高山观光，休闲度假为一体的四季旅游胜地。

　　优惠政策5月18日—19日针对到访青要山的散客一律给予半价35元/人优惠（其他免票优惠政策不变）

　　简介：青要山位于洛阳市新安县西北部，属世界地质公园、国家AAAA级旅游景区，获省级风景名胜区、省级自然保护区等美誉，是中原地区集观光旅游、度假避暑、寻古探幽为一体的旅游综合体。

　　优惠政策１. 2019年5月18日至5月19日，万安山七彩大峡谷门票实行半价政策，即30元/人；

　　２. 2019年5月18日至5月19日，购买万安山七彩大峡谷正价票免费送价值40元的5D玻璃吊桥票。

　　简介：万安山七彩大峡谷位于洛阳市伊滨区玄奘路与兴业路交叉口南2公里，整个峡谷全长约5公里，是一个严格按照原生态理念开发的景区。沿着5公里长的峡谷游线，分布着天外来石、飞瀑连珠、百花溪、二月潭、石林峡、盘古岩、鹰嘴岩、狮吼峰、仙人瀑、石门瀑布等十几个景点。

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[ 责任编辑：张惟一]
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