明天中国旅游日 洛阳及周边这些景区大“放价”！

好消息！明天5月19日是中国旅游日，河南省有多家景区推出半价或免费的优惠政策！小编为大家整理了洛阳及其周边地区的景区优惠信息。周末，约上好友选个目的地，来场说走就走的自驾游吧。

好消息！

明天 5月19日 是

中国旅游日

河南省有多家景区推出

半价或免费

的优惠政策！

小编为大家整理了

洛阳及其周边地区 的景区优惠信息

周末，约上好友

选个目的地

来场说走就走的自驾游吧

优惠政策：为了庆祝5月19日中国旅游日的到来，洛阳白云山决定5月19日中国旅游日当天，针对所有游客实行免门票政策。

简介：白云山位于洛阳市嵩县南部伏牛山腹地原始林区，是国家5A级旅游景区。白云山海拔1500米以上的山峰37座，其中玉皇顶海拔2216米。白云山雄、险、奇、幽、美、妙交相生辉，被誉为“人间仙境”“中原名山”。

优惠政策：2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

简介：老君山位于洛阳市栾川县城东3公里，因太上老君李耳在此归隐修炼而得名。老君山锦山秀水，风景如画。玉皇顶海拔2200米，巨阙壁立，为八百里伏牛山主峰，石林景区千峰竞秀，蔚为壮观，有“北国张家界”之美誉。

优惠政策： 2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

简介：鸡冠洞位于河南洛阳栾川城西三公里处 ，属天然石灰岩溶洞，地质学称其为“喀斯特岩溶地貌”。洞中四季恒温18℃，清爽宜人，四季成游。

优惠政策：2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

简介：重渡沟风景区位于洛阳市西南118公里的栾川县境内，集休闲、度假、观光、娱乐为一体，景点200余个，游览面积60平方公里。素有“北国江南”之美誉。

优惠政策：１. 2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效；

２. 天河大峡谷于5月17日至19日3天，全国残障人士凭残疾证可享受免门票、免景交、免索道一系列优惠政策。

简介：天河大峡谷位于洛阳市栾川县叫河镇，是伏牛山世界地质公园的核心景区，是集旅游观光、避暑度假、休闲养生、祈福问道、探秘游乐、旅游地产于一体的综合型旅游度假区。

优惠政策：2019年5月19日“中国旅游日”当天，执行门票半价优惠，售票时间截止5月19日下午17:30分，门票限当天有效。

简介：抱犊寨位于栾川县三川镇境内，因牧童食灵芝草，抱牛犊升天成仙的神话故事而得名。景区主要由抱犊古寨、望牛岭、火神庙三大观赏区域构成。