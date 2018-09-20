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洛阳今明两天依然燥热 后天冷空气来“降火”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-18 10:41

　　昨天，艳阳高照，人们走在街上感觉阳光火辣辣的，汗流不止，“哪儿凉快哪儿待着去”成了一句温馨提示。

　　今明两天，我市最高气温依然保持在30℃左右。市气象台根据最新气象资料分析，预计今天多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右，气温17℃到30℃；明天多云到晴天，局部地区有阵雨，西北风4级到5级，气温17℃到29℃。不过，这种燥热的感觉并不长久，天儿很快就会“变脸”，冷空气要来了。市气象台工作人员介绍，20日，我市将受冷空气影响，风力较大，局部地区伴有扬沙或浮尘天气，气温也会较前期有所下降。

　　河南省气象台预计，在未来一段时间内，我省多干热风天气，其中21日至24日全省有中度干热风，北中部有重度干热风。

　　目前，我省大部地区小麦正处于灌浆期，豫西南、豫南地区小麦已进入乳熟期。此次干热风对即将成熟的小麦影响不大，但对其他小麦产区，尤其是墒情较差的麦田会影响小麦正常灌浆，造成小麦粒重下降，因此提早灌溉、喷施叶面肥可减小干热风带来的危害。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：张惟一]
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