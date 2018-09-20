洛阳有市民反映瀍涧大道、机场西路保通路路面出现问题 建设单位回应

近日，有市民反映，新修建的瀍涧大道国花路至经八路段已经施划了地面标线，有车辆、行人通行，但是路上坑坑洼洼，希望有关单位改进。还有，国际牡丹园西侧的机场西路建设工程保通路上有不少路面下沉形成的坑，尤其是最近形成的一个大坑，影响过往车辆通行。

近日，有市民反映，新修建的瀍涧大道国花路至经八路段已经施划了地面标线，有车辆、行人通行，但是路上坑坑洼洼，希望有关单位改进。还有，国际牡丹园西侧的机场西路建设工程保通路上有不少路面下沉形成的坑，尤其是最近形成的一个大坑，影响过往车辆通行。

对此，相关建设单位负责人表示，目前瀍涧大道国花路至经八路段尚未完工，仅起临时保通作用，他们还将在路上铺一层沥青，高质量完成瀍涧大道建设任务；机场西路保通路上出现的大坑正在修，提醒过往市民经过该路段时谨慎慢行。

瀍涧大道尚未完工，仅北半幅施划了标线

瀍涧大道并未完工，还将再摊铺一层沥青

瀍涧大道是道北区域一条东西向城市主干道，自开工以来就备受市民，尤其是周边住户的关注。

市民范先生是瀍涧大道附近的住户，最近，他发现瀍涧大道国花路至经八路段地面上施划了标线，并且开放通行。“多了一条东西向的通道，我们出行更方便了。”范先生说，但是他发现瀍涧大道国花路至经八路段的部分路面坑坑洼洼，“地面施划了标线，是否代表该段道路的施工已经接近尾声，即将交付？如果是这样，我们很多周边居民都希望相关单位尽快对目前道路的施工质量进一步提升”。

15日，记者来到该路段看到，道路确实已经施划了标线，但仅在北半幅，目前该段道路的北半幅实行双向通行。此外，该段道路部分路面确实存在坑洼不平的情况。

随后，记者联系了瀍涧大道国花路至经八路段建设单位相关负责人。该负责人表示，目前瀍涧大道国花路至经八路段尚未完工，仅起临时保通作用。“可能是道路上施划了标线，让大家误以为该段道路已经完工，其实并不是这样的。该段道路北半幅的标线是今年牡丹文化节前施划的，该段道路北半幅也是作为保通路临时开放。”该负责人说，该段道路预计今年8月底完工。目前完成的是水稳层和第一层沥青的施工，后续还将再摊铺一层沥青，并进行道路两侧人行道和部分路灯、绿化等施工。

“请大家放心，我们将严格按照相关的施工、验收规范进行施工，高质量完成这条道路的建设。”该负责人说。

机场西路保通路上有的坑已修复

路面下沉形成大坑影响通行，相关单位正在修复

16日8时许，83路公交车司机张师傅驾车经过国际牡丹园西侧的机场西路建设工程保通路时，发现前方道路有一个路面下沉形成的大坑，他只好把车停了下来。“那个坑有两米多长、一米多宽，里面还有淤泥，深度不好判断。”张师傅说，当时车上有满满一车乘客，所以不敢继续往前开。

包括张师傅在内，当时通行受阻的有两三辆公交车。由于保通路较窄，公交车受阻后，其他小型汽车也难以通过，保通路上出现了短暂的交通拥堵。

无奈，张师傅拨打了110求助。随后，周围施工的工人帮忙对大坑进行了清理，并在坑里垫上了石头。张师傅让车上的乘客暂时先下车，减轻车辆荷载，公交车才勉强从坑上通过。“这条路上最近出现不少路面下沉形成的坑，车辆通行很困难，我们希望有关单位尽快解决。”张师傅说。

记者在机场西路建设工程保通路看到，道路南北两侧有不少路面下沉形成的坑，对过往车辆的通行有一定影响。保通路的部分路面已经被围挡起来，围挡区域内的路面有刚被修复过的痕迹。

机场西路建设工程建设单位相关负责人说，大货车碾压是造成这些路面下沉的主要原因。从本月初开始，他们就在保通道路上排查发现了大大小小20多处路面下沉形成的坑，他们采取措施进行了修复，但是仍有新的路面被大货车碾压导致下沉。

“对于被破坏的路面，我们会及时采取在坑里打混凝土的方式修复。混凝土需要三四天才能凝固到可以通行的强度，我们在修复时，会对修复区域进行围挡。”该负责人说，他们正在修复刚出现的这个大坑，修复围挡要占据一部分车道，希望近期市民经过该路段时，注意谨慎慢行。（洛阳晚报记者 郭秩铭 文/图）