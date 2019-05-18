“你的牡丹花瓣捏得太厚了，应该这样捏。”近日，当记者见到河南省非物质文化遗产李氏彩塑传承人李明甫时，他正在自己的工作室里免费给社区居民授课。每周二下午，李明甫都会给社区居民免费授课，他希望彩塑这门技艺能传承下去。

李明甫正在进行创作

项目：传统美术类——李氏彩塑

级别：河南省非物质文化遗产

“你的牡丹花瓣捏得太厚了，应该这样捏。”近日，当记者见到河南省非物质文化遗产李氏彩塑传承人李明甫时，他正在自己的工作室里免费给社区居民授课。每周二下午，李明甫都会给社区居民免费授课，他希望彩塑这门技艺能传承下去。

彩塑是我国民间传统的造型艺术，以泥土为原料，由手工捏制而成，或素或彩，或人物或动物，造型多样。李氏彩塑源自河南省郏县李氏家族，距今已有400多 年历史，李明甫是第19代传承人。李氏彩塑早先多以宗教、历史、神话故事为题材，以庙宇神像彩塑为主，工艺复杂。李明甫的父亲李仰潦是一位民间泥塑巧匠， 李明甫受父亲影响，从小就与泥巴打交道，耳濡目染，学会了祖传技艺。