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洛阳市政部门集中整治中心城区窨井病害
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-18 10:15

　　养护人员正在南昌路修补病害窨井盖

　　昨日上午，市政集团养护人员对南昌路上的部分病害窨井盖进行修复，重新铺设了混凝土保护层和沥青罩面。

　　“我们对辖区40余条道路的窨井盖进行了全面排查，确定了55处病害较严重的井盖位置。”市政集团涧西养护分公司副经理王继辉介绍，对这些窨井盖将逐一破除周边的沥青罩面，重新加固后，井盖与周边路面的连接会更加平顺。

　　和该公司一样，记者昨日从市政集团获悉，按照百城建设提质和城市精细化管护工作部署，即日起至6月20日，市政集团将集中一个月时间，对中心城区192条主次干道的雨污水等窨井井盖高低不平等病害进行集中整治，确保井盖无缺损，井顶部与周边路面平顺，无跳车现象。

　　市政集团相关负责人介绍，此次集中整治期间，将分批分期对各条道路进行整治，避免集中围挡、集中修补对周边群众出行产生影响。

　　按照施工标准，在前期筛查基础上，确定需要整治的窨井盖四周路面将设置1.8米长的正方形围挡，每条道路都限定围挡范围、围挡时间。施工时，将采用高标号混凝土浇筑，确保浇筑后隔日就能摊铺沥青罩面，有效缩短混凝土凝固养护时间。

　　按照便民优先的原则，养护期间破除路面、混凝土浇筑将实行错峰作业，尽量减少对市民通行的影响。同时，每条道路的集中整治时间尽量压缩为3至5天，沿途设置的小型围挡可能会对车辆通行带来局部影响，敬请市民理解和支持。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 贾光明 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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