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92岁中科院院士陈俊武对话90后洛阳青年代表
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-18 10:12

　　与陈俊武院士(第一排中)合影 陈香生 摄

　　昨日上午，中石化洛阳工程有限公司456办公室内不时传来爽朗的笑声。这里正在进行一场“90后”老人与90后青年的信仰对话和思想碰撞。

　　这位老人今年92岁，我们称他是一位“90后”老人，他就是中国科学院资深院士、我国著名炼油工程技术专家陈俊武。他满头白发，精神矍铄，频繁用手势配合自己的讲述。

　　这些90后青年，是来自洛阳日报社和中石化洛阳工程有限公司的优秀青年代表。他们对陈俊武院士不忘初心、科学报国的精神钦佩不已，特意赶在全国科技工作者日之前为陈俊武院士送上美好祝福。

　　走进陈俊武院士办公室，桌子上、书柜里、窗台边，目之所及满是技术书籍、外文期刊，以及记满各种文字、数据的纸张。每周一、三、五，鲐背之年的陈俊武院士准时到此处理邮件、指导项目，研究新课题。

　　为何如此坚持？面对青年惊讶的眼神，陈俊武院士给出答案：“身体尚可，国家需要！”简单的一句话，从老院士口中说出，可谓字字千钧，令在场之人无不动容。

　　谈学习，不忘初心。陈俊武院士有一套高效的学习方法，有着很好的读书习惯，给人印象最深的是他通过谈学习传递给大家的一个理念——为国家需要而学习。譬如，他的俄文就是在当年国家炼油技术需要的情况下突击自学的。进入21世纪，为了研究低碳战略，他在耄耋之年开始学习气象等新领域的知识。他有句口头禅：“不会，可以学啊！”

　　谈创新，不忘初心。参加工作70年来，陈俊武院士一步一个脚印，推动我国流化催化裂化技术从一片荒芜到锦绣满园。谈及这些创新成就，陈俊武院士总是轻描淡写，唯独讲到“25度电的故事”时，他眼里满是骄傲和自豪——1952年，他在抚顺人造石油厂利用蒸汽喷射器的强大抽力让一台鼓风机1小时省电25度。因此他得到了一匹布的奖励，这让他尝到了创新的甜头，也成为他一生“不安分”的创新起点。“没有创新就没有发展，到现在我也不敢有‘歇一歇’的想法！”陈俊武院士说。

　　寄语青年，不忘初心。“干革命、干事业，都应不忘初心。”陈俊武院士特别谈到党中央即将在全党开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，勉励新时代洛阳青年不忘初心、不忘学习，站在老一辈人的肩膀上再爬高一层，为国家作出更大贡献。

　　不知不觉一个小时过去了，近距离感受大家风范，在座青年受益良多。这场“90后”与90后的对话，就是一次“不忘初心、牢记使命”的精神传承……（洛阳日报记者 白云飞 孙自豪）
[ 责任编辑：张惟一]
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