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洛阳博物馆这匹傲娇的三彩马成网红了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-18 10:18

　　洛阳博物馆海报(资料图片)

　　今日是第43个国际博物馆日，今年的主题是“作为文化中枢的博物馆：传统的未来”。作为著名古都和历史文化名城，洛阳拥有丰富的文博资源，借助“博物馆之都”建设，越来越多的洛阳文化通过手机游戏、网络剧等“流量大户”为更多人所了解。

　　洛博门口一张小海报，引来众多年轻游客“打卡”

　　刚刚过去的牡丹文化节，不少年轻游客在微博、微信上晒出自己在洛阳博物馆的照片，内容是博物馆入口附近一张并不起眼儿的海报，这是该馆同网络热播剧《黄金瞳》合作的见证。记者了解到，电视剧《黄金瞳》由爱奇艺推出，该剧主演张艺兴是如今在年轻观众中人气较高的男星之一，该剧一经播出就掀起了收视热潮。

　　洛阳博物馆相关负责人介绍，由于该剧是文物题材，出品方特意找到洛阳博物馆，希望推出一件特色文物同影片一起宣传，洛阳博物馆选取了镇馆之宝之一的黑釉三彩马进行推介，受到广泛关注。

　　记者看到，这张海报的内容非常有意思，上面写着：“道路千万条，安全第一条，我这‘瓷’儿，你可碰不起。”下面又进一步介绍“龙种神驹，四蹄踏雪，唐代贵族豪华坐骑”，生动、形象地表现了这件文物的名贵。这种宣传形式，显然很对现在年轻人的胃口，引得大家踊跃“打卡”合影。

　　以洛阳为背景的手游《神都夜行录》，下载量300多万次

　　古代洛阳城是许多手机游戏钟爱的场景，去年下半年，手游《率土之滨》携手洛阳定鼎门遗址博物馆推出“率土之滨展览馆”，弘扬、发展和保护传统文化。

　　现如今十分火热的一款游戏《神都夜行录》，更是将故事背景设定在了武周时期的洛阳，通过绚丽、细腻的布景，重现当年神都辉煌、壮丽的景象。

　　记者看到，这款游戏中的洛阳城布局规整、气象万千，街道两边的建筑整齐而不呆板，华美而不纤巧，出檐深远，具有浓郁的唐代建筑风格。极目望去，高耸入云的天堂隐约可见，气势磅礴又有几分梦幻。由此可见，这款游戏的开发者费了很多心思了解历史上的洛阳。

　　不少玩家表示，这款游戏的画面精致、细腻，尤其是洛阳城让人印象深刻，让人非常向往。通过手机应用商店可以看到，这款游戏的立即下载安装量为300多万次，形成了广泛的影响力。

　　巧借热点进行宣传，将博物馆打造成面向未来的文化中枢

　　市文物局相关负责人介绍，除了开发出更多鲜活文创产品，文博机构利用好网络上的“流量大户”也可以事半功倍，起到精准传播的作用。

　　不久前的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕，央视新闻联合《中国文物报》共同推出动画短片和H5页面，主题为“十二件文物带你走丝绸之路”，推介了一批和丝绸之路相关的珍贵文物，洛阳古代艺术博物馆的安国相王孺人墓葬壁画就在其中。“我们还参与了央视《如果国宝会说话》栏目，让洛阳的珍宝通过这档权威人气节目为更多人了解。”洛阳博物馆相关负责人说。

　　记者了解到，洛阳文博界也将遇到新的网络宣传“风口”。5月10日，爱奇艺公布了该平台签约的四大超级网剧，其中一部的名称就叫《洛阳》，该剧原著由人气作家马伯庸创作，号称将打造“武周版神盾局”，传播效果值得期待。

　　夯实基础，盘活资源，巧借热点，“博物馆之都”建设一定能够更加深入人心。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：张惟一]
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