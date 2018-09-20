中行洛南新区支行组织员工开展消防预案演练

4月2日，中行洛南新区支行利用晨会组织全体员工进行消防演练活动，通过演练让大家筑牢消防安全防线，拧紧生命财产“安全阀”，做到警钟长鸣，防患于未然。 4月2日，中行洛南新区支行利用晨会组织全体员工进行消防演练活动，通过演练让大家筑牢消防安全防线，拧紧生命财产“安全阀”，做到警钟长鸣，防患于未然。活动开始义务消防员就灭火器使用方法以及发生火灾时如何逃生等常识进行详细讲解，接着给大家示范消防器材如何使用及注意事项，最后全员实地进行使用灭火器灭火演练。 演练活动将进一步强化员工的消防和安全意识，使支行每位员工都掌握正确处置应急事件的方法，切实提高全员面对突发事件的应对能力。洛阳中行郭列军