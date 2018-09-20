4月23日花情：市内牡丹观赏园晚开品种盛花期

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种陆续盛开。

市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，鸡冠洞高山牡丹园早开品种陆续盛开。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国际牡丹园 园内约有160个品种16万株牡丹开放。品种有花王、海黄、金岛、莲鹤、金岛、新国色、镰田锦、长寿乐等。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和九色园。

国家牡丹园 园内约有120个品种12万株牡丹开放。品种有黄冠、麟凤、名望、海黄、八千代椿等。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

王城公园 园内约有110个品种3万株牡丹开放。品种有金帝、金杯、金阁、金岛、卷叶红、岛锦等。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。桥北花房和明堂内有精品牡丹展出。

中国国花园 园内约有60个品种3万株牡丹开放。品种有海黄、金阁、镰田藤、御所樱等。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。

隋唐城遗址植物园 园内约有100个品种3.5万株牡丹开放。品种有海黄、黄冠、金阁、西施兰、首案红等。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。九色园、科技园棚下有精品牡丹盆花展出。

神州牡丹园 园内约有150个品种5万株牡丹开放。品种有花王、春柳、黑妞、金阁、垂头蓝等。主要赏花点：天王台、国花坛、新品种展示区和四季展馆。

三星级牡丹观赏园花情如下：

洛阳农博园 园内约有70个品种2.5万株牡丹开放。品种有金阁、海黄、春柳、银粉金鳞、绿幕隐玉等。

天香牡丹园 园内约有30个品种3500株牡丹开放。品种有金阁、新国色、小蝴蝶、镰田锦、葛巾紫等。

郁金香牡丹园 园内约有20个品种3000株牡丹开放，品种有海黄、绿暮隐玉等。

第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2019年4月22日