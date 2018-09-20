洛阳市自然资源和规划局举办世界地球日主题宣传活动

今天是第50个世界地球日。当天上午，洛阳市自然资源和规划局在洛邑古城前广场举行以“珍爱美丽地球守护自然资源”为主题的世界地球日主题宣传活动。
今天是第50个世界地球日。当天上午，洛阳市自然资源和规划局在洛邑古城前广场举行以“珍爱美丽地球守护自然资源”为主题的世界地球日主题宣传活动。
活动现场设置了展览区、科普区、政策法规咨询台，现场发放宣传材料、讲解自然资源科普知识、接受群众咨询建议。同时，在洛阳市自然资源和规划局门口还设置了宣传展览区，供大家参观。
洛阳市自然资源和规划局希望，通过此活动增加市民对山水林田湖草生命共同体的认识，共同树立“绿水青山就是金山银山”和“人与自然和谐共生”的理念。（洛报融媒记者 智慧 通讯员 房良 文/图）
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