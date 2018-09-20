洛阳市妇联又上《中国妇女报》啦

驻华女外交官走进中国社区，感受基层妇女生活，这对于洛阳市孟津县的街道、村镇居民来说还真是一件新鲜事。而对于来自佛得角、苏里南、斐济三国的女外交官而言，能够走进中国的“社会细胞”——社区，领略中国城乡社区女性新时代风采，与她们近距离交流，互通妇女工作的经验也是一件难得的事儿。

驻华女外交官走进中国社区，感受基层妇女生活，这对于洛阳市孟津县的街道、村镇居民来说还真是一件新鲜事。而对于来自佛得角、苏里南、斐济三国的女外交官而言，能够走进中国的“社会细胞”——社区，领略中国城乡社区女性新时代风采，与她们近距离交流，互通妇女工作的经验也是一件难得的事儿。

驻华女大使们活动的最后一站是访问河南省洛阳市孟津县。女外交官们来到孟津县平乐镇“牡丹画第一村”、朝阳镇“三彩小镇”和十里香草莓基地。她们亲眼看到了乡村振兴中的她风采。

被乡亲们称为“草莓西施”的创业带头人、传承中国传统文化的女农民画师、三彩世家女传人，都令女外交官们感动又钦佩：妇联组织在乡村振兴中发挥的独特作用和基层妇女展现的榜样力量，非常值得她们学习和借鉴，为她们在各自国家开展妇女工作提供了宝贵的经验。

佛得角驻华大使塔尼亚·罗穆阿尔多深情地说：“我们走访每一座村镇，都能收获新鲜的体验。草莓基地背后的故事让我尤为感动。”“全国三八红旗手标兵”荣誉称号获得者吕妙霞是孟津县孟庄村的返乡创业妇女榜样。在外奋斗20余年，吕妙霞2009年返乡创办草莓种植园，带动当地5000余人就业脱贫，其中大部分是70岁以下的农村留守妇女。“草莓基地的女主人不仅经营着成功的事业，还不忘帮助家乡更多的妇女创业就业。在回馈家乡人的同时，她也让自己的事业更有意义。”

苏里南驻华大使陈家慧说，此次走访“大开眼界”：在她看来，创业致富带头人的榜样力量，不仅意味着给村里的妇女提供更多的工作机会，也意味着让妇女们变得更加自信，敢于去争取属于女性的平等权利。斐济群岛大使夫人莉迪亚·坦吉萨金鲍还提到，三彩世家中的青年女性对中国传统文化的浓厚兴趣与传承担当，让她印象深刻。

在平乐镇牡丹画创意产业园区画院广场，古筝袅袅，白衣翩翩，一曲《梁祝》为远道而来的女外交官们送上中国味道的欢迎仪式。在画家创作室，女外交官们现场观看农民画师们作画，非常感兴趣地询问如何握笔、下笔等作画技巧，并亲身体验了牡丹画创作。在时光隧道长廊，一幅70米长的牡丹画引人注目，这是百位画师为致敬新中国成立70周年共同创作的，女外交官们对画作赞叹不已。

走进河南的城乡社区，让驻华女外交官们更好地了解中国基层妇联组织的工作和基层妇女的发展成就。女外交官们期待将宝贵的经验带回各自国家，和妇女群众建立起更紧密的联系。罗穆阿尔多大使说，她希望看到更多的女性像创业榜样吕妙霞一样，互帮互助，回馈社会。陈家慧大使鼓励每一位女性都不要放弃自己的梦想，要努力追梦，因为梦想总有一天会实现。