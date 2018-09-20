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洛阳长江公司：引入摩托“活化石” 挺进产业中高端
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-22 09:06

　　“长江”750边三轮

　　项目档案

　　项目名称：洛阳长江摩托车科技有限公司边三轮生产项目

　　项目概况：该项目位于偃师市产业集聚区，主要生产“长江”系列摩托车，年产能5000台左右。

　　黑色车架在柔性生产线上缓缓移动，随着工序变化时而升高、时而下降；在每个工位上，液晶显示屏实时显示着装配操作步骤等信息；在行业唯一的边三轮检测线上，工人们正在对车速、制动、灯光、排放等进行一系列检测……

　　日前，记者走进该项目现场，看到的是高度自动化、信息化和整洁有序的生产场景。“去年3月项目建成投产，当年即销售1500余台，远超预期。”说起产品的热销，该企业技术副总经理杨大伟话语中带着自信。

　　这家企业生产的“长江”边三轮可是大有来头——它是新中国成立后的首个摩托车品牌，相当于拖拉机中的“东方红”、小汽车中的“红旗”和载重汽车中的“解放”，是中国摩托车产业的“活化石”。

　　洛阳长江摩托车科技有限公司的母公司——洛阳盛江红强摩托车有限公司主要从事货运三轮摩托车生产。瞄准高端摩托车市场，这家企业近年通过市场化手段，获得“长江”品牌包含汉字、拼音、图案在内的商标使用权。

　　“边三轮背后是中国乃至世界摩托车爱好者独有的情怀和记忆，我们的产品主要满足消费者的休闲娱乐需求，同时兼顾部分警用公务市场。”杨大伟说。

　　目前，该企业推出的“长江”品牌系列摩托车定价5.38万元至6.98万元，是普通农用三轮摩托车的10倍以上，却依旧受市场热捧，产品销往北京、杭州、南京、济南等一、二线城市。

　　去年11月，在意大利米兰举行的国际摩托车展上，作为为数不多的中国参展产品，“长江”边三轮与来自世界各地的高端品牌摩托车同台竞技，吸引国外消费者竞相合影，成为“网红”摩托车。

　　“他们没想到，中国的摩托车能做得这么精致，背后还有这样的品牌故事。”杨大伟说，在展会上，该企业与欧洲代理商签订代理合同，未来将实现出口。

　　随着产品持续热销，今年，该企业将生产销售目标定为3000台以上，全力开拓国内外市场，用差异化、特色化、品牌化经营打造中国高端摩托车市场“新星”。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 黄伟伟 文/图）
[ 责任编辑：张惟一]
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