洛阳打出旅游提质“组合拳”

近日召开的市文化广电和旅游系统安全工作暨旅游监管工作会议透露，我市将开展旅游服务质量提升行动，让来洛游客“吃得放心”“住得舒心”“游得可心”“玩得开心”。

近日召开的市文化广电和旅游系统安全工作暨旅游监管工作会议透露，我市将开展旅游服务质量提升行动，让来洛游客“吃得放心”“住得舒心”“游得可心”“玩得开心”。

根据《洛阳市实施旅游服务质量提升行动工作方案》，今年3月至12月，我市将从旅游景点提质、旅游住宿服务优化、旅行社服务质量提升、在线旅游经营服务规范、导游能力提升、旅游市场秩序规范提升、旅游业信用体系完善提升等方面发力，推动旅游业提质。

按照要求，各A级景区包括各牡丹观赏园要开展旅游景点提质行动，加强基础设施建设，完善旅游引导标识，提升智慧化服务功能，测算、核定、发布景区最大承载量，制订和落实游客流量控制预案；依法查处旅游景区不执行政府定价、政府指导价，不落实明码标价和收费公示制度等违规行为；依法打击侵害旅游者权益的违法犯罪行为；依法对旅游场所大型游乐设施、客运索道等特种设备实施安全检查。

我市还将查处无营业执照经营旅游业务、旅游市场虚假违法广告，打击非法经营旅行社业务；查处以商务考察、出国培训等名义组团出境旅游等违法违规行为；查处无资质经营旅游业务的“黑网站”，打击无资质的单位和个人在互联网上以营利为目的招徕、接待游客行为。

此外，我市还将全面推广使用全国旅游监管服务平台，运用大数据实现精准监管和分类监管；在重点时段、重点区域集中开展旅游市场秩序联合执法、明察暗访，紧盯市场乱象源头，严厉打击强迫消费、欺客宰客、违反合同约定等游客反映强烈的违法违规行为。 （洛阳日报记者 常书香 通讯员 周亚伟 王文强）