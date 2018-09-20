生态环境部环境发展中心与洛阳签约共建示范区

继雄安新区生态环境科技成果转化示范区后，第二个国家级生态环境科技成果转化示范区落户洛阳。19日，生态环境部环境发展中心与我市签署共建洛阳生态环境科技成果转化示范区合作框架协议。

继雄安新区生态环境科技成果转化示范区后，第二个国家级生态环境科技成果转化示范区落户洛阳。19日，生态环境部环境发展中心与我市签署共建洛阳生态环境科技成果转化示范区合作框架协议。

按照协议，双方共建的洛阳生态环境科技成果转化示范区，将围绕洛阳在污染防治攻坚战中重点、难点问题，通过建立技术示范推广平台，实施标志性示范工程，提供认证检测等特色技术服务和综合解决技术方案，助力洛阳发展“环保+智能制造”产业，并开展相关科技成果转化试点示范，在我市打造一个集环保设备制造、环保技术应用、环保科技服务于一体的国家级生态环境科技成果转化示范区，为洛阳打好污染防治攻坚战提供全面技术支撑，并对中原地区生态环境技术成果转化发挥引领作用。

洛阳生态环境科技成果转化示范区是生态环境部环境发展中心继在雄安新区设立生态环境科技成果转化示范区之后，在全国建设的第二个示范区，有利于我市汇集更多生态环境科技领域的人才、资本、技术要素，助力我市大力发展节能环保产业。同时，全国生态环境领域先进的科技成果也将率先在我市转化应用，将有效改变我市工业污染治理现状，大幅改善环境空气质量，对我市打赢污染防治攻坚战、实现高质量发展具有重要意义。

签约仪式上，生态环境部环境发展中心还与新安县人民政府签订5个服务协议，分别是：新安县建筑垃圾处理厂建设环境影响评价项目协议；建筑垃圾处理技术调研、评估及示范应用项目协议；煤矿原煤脱硫技术及示范应用项目协议；洛新产业集聚区建筑垃圾处理厂环境影响评价项目协议；洛新产业集聚区第二污水处理厂可行性研究项目协议。

生态环境部环境发展中心副主任李国刚、省生态环境厅副厅长薛崇林、副市长侯占国等参加签约仪式。（洛阳日报记者 李梦龙）