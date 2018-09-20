吴中阳到伊川县调研指导分包重点项目进展情况

19日，市人大常委会主任吴中阳到伊川县调研指导分包重点项目进展情况。

19日，市人大常委会主任吴中阳到伊川县调研指导分包重点项目进展情况。

在位于江左镇的建业绿色基地农业综合体项目，吴中阳察看了项目推进情况，对该项目打造集观光农业、体验农业、创意农业等于一体的现代化农业综合体理念给予肯定。他强调，要以构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系为抓手，实现产业横向拓展和纵向延伸有机统一，积极发展休闲农业和乡村旅游，推进农业与旅游、教育、文化等产业深度融合，创新利益联结机制，为打赢脱贫攻坚战、推进乡村振兴战略实施贡献力量。

在伊川县产业集聚区，吴中阳走进建设中的洛阳先力铝电解电容器材料生产项目车间，详细了解该项目的科技支撑、投产时间、发展前景等情况。他指出，伊川县要聚焦主导产业，瞄准转型发展、高质量发展方向，优化投资环境，改善基础设施，打造铝精深加工全产业链，不断提升产业竞争力。

调研期间，吴中阳向项目负责人询问建设中遇到的困难，鼓励大家坚定信心，埋头苦干，积极创新，在各级各部门的全力配合下，确保项目扎实有效推进。（洛阳日报记者 智慧）