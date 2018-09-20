昨日，备受关注的洛阳正大广场正式开业，正大集团副董事长罗家顺一行莅临现场。开业现场锣鼓喧天，人潮涌动，十分热闹。

开业当天，人气火爆

昨日，备受关注的洛阳正大广场正式开业，正大集团副董事长罗家顺一行莅临现场。开业现场锣鼓喧天，人潮涌动，十分热闹。

洛阳正大广场位于长兴街以东、厚载门街以西，开元大道以南，紧邻开元湖音乐喷泉。该广场由正大集团投资、国际顶尖团队操刀设计，是集新潮购物、乐活休闲、饕餮美食、文化体验、艺术享受于一体，以现代家庭为核心顾客群、以多方位体验性消费为主的多功能生活场所。

洛阳正大广场占地面积约22万平方米，地上七层，地下三层，目前进驻开业商家200多家，涉及餐饮、零售、娱乐、文化体验等。(洛阳晚报记者 赵佳/文 杜武/图)

>>>正大乐影城登陆我市

昨日，正大乐影城“光影新纪元”新闻发布会在洛阳正大广场举行。拥有11个独立影厅、洛阳目前最大尺寸银幕、杜比全景声音效等一系列顶级硬件优势的正大乐影城正式登陆我市。

乐影城负责人说，全新的影城+书吧+共享办公+轻奢咖啡与茶的体验，必将改变人们对传统电影院的认识和固有的观影习惯，开创未来观影生活的新纪元。

乐影城试营业阶段将举办一系列免费观影体验活动，为广大市民提供周到贴心的服务，让您在工作之余享受更加美好惬意的生活。