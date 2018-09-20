洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市纪委通报四起典型案例 坚决整治群众身边的腐败和作风问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-22 08:53

　　日前，市纪委通报了4起发生在群众身边的腐败和作风问题典型案例。

　　●宜阳县香鹿山镇柏树沟村党支部书记杨胜利、副书记兼村监委会主任张保立优亲厚友问题。

　　2017年，在为贫困户制定扶贫政策时，杨胜利为其亲属杨某上报4项帮扶政策，张保立为其亲属宁某上报3项帮扶政策，致使该两户享受的帮扶政策明显高于其他贫困户，显失公平、优亲厚友。2018年12月10日，香鹿山镇党委会研究决定，给予杨胜利、张保立党内严重警告处分。

　　●栾川县狮子庙镇瓮峪村党支部书记李长红、村监委会主任崔石磙骗取扶贫增收资金问题。

　　2017年，李长红、崔石磙被确定为稳定脱贫户，2018年7月，两人在明知稳定脱贫户不能再享受到户增收资金的情况下，仍然分别骗取增收资金5000元。2019年3月12日，栾川县纪委给予李长红、崔石磙党内警告处分，并各收缴5000元违纪资金。

　　●嵩县库区乡寺庄村村委会主任付留知骗取危房补贴问题。

　　2015年，付留知以他人名义申报危房改造补贴，骗取补贴款9250元。2019年1月29日，嵩县纪委给予付留知留党察看一年处分，收缴违纪所得9250元。

　　●伊滨区寇店镇和谐小学校长魏秋玲侵害群众利益问题。

　　2017年秋季和2018年春季，魏秋玲擅自提高寇店镇和谐小学附属幼儿园收费标准，由每月每生110元提高到每月每生220元，超出上级规定的收费标准，并将48698元“学前教育以奖代补专项资金”挪作他用，违反了财经纪律。2018年10月10日，伊滨区教育中心党委会研究决定，给予魏秋玲党内警告处分。

　　通报指出，从以上通报的典型案例看，发生在群众身边的腐败和作风问题，不论金额大小，影响均十分恶劣。其中，农村“两委”主干占比较大，有的以身试法，有的滥用权力，有的顶风违纪违法。这些问题直接损害群众切身利益，弱化群众获得感，侵蚀群众对党的信任，必须严惩不贷。

　　通报强调，全市各级党组织、纪检监察机关要在市委的坚强领导下，切实提高政治站位、强化政治担当，认真落实群众身边问题靠群众身边党组织解决的要求，坚决整治群众身边的腐败和作风问题。要坚持把纪律挺在前面，紧盯重点人、重点事、重点问题，不断加大对侵害群众利益问题的查处力度，对胆敢向扶贫、惠民资金动奶酪、伸黑手的，“小官大贪”、侵吞挪用、克扣强占、虚报冒领的，坚决做到快查严处、决不姑息，持续释放执纪必严、违法必究、失责必问的强烈信号，为打贏整治群众身边腐败和作风问题歼灭战提供坚强纪律保障。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳频频降温，宝宝发烧怎么办？
  • ·“久坐”会得老年痴呆?还有你想不到的病!
  • ·不喝酒不吃海鲜，16岁男孩却患上痛风！
    		•
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
    麻辣豆腐小花甲“聊”出来的美味
        2014年，大学毕业的张子璇到洛阳工作并定居。“现在交通方便，我爸妈没事儿常来看我，若说想家，我的‘青岛...
  • ·剑为花身为叶 她盼把牡丹剑舞成洛阳名片
  • ·洛阳：夜晚快乐不打烊
  • ·从单身到成家 感谢串串一路相伴
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳正大广场开业
  • 好消息！先进制造全球总决赛永久落户洛阳
  • 本周洛阳天气多变 明后两天气温回升后...
  • 今年一季度，洛阳外贸实现“开门红”
  • 洛阳上阳宫博物馆
  • 洛阳市纪委通报四起典型案例 坚决整治...
  • 生态环境部环境发展中心与洛阳签约共...
  • 洛阳：打造高品质的洛阳牡丹金字招牌
  • 嫌车太破不值得偷 洛阳一小贼偷车后又...
  • 花满围墙美如画
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    养眼！多个国家的国际...
    游客多交房费 洛阳旅馆...
    赵光磊的家人找到了！...
    洛阳市少儿图书馆书法...
    精彩热帖

    咏 牡 丹

    牡丹时装周随拍

    舞步出品 太行山风光

    婺源篁岭徽派民居
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605