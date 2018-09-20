洛阳：打造高品质的洛阳牡丹金字招牌

近年，我市牡丹产业不断朝着高质量目标发展，以科技创新为支撑，在优化提升观赏牡丹产业的同时，着力发展深加工类牡丹产业，拓展牡丹衍生类产业，推动我市牡丹产业向综合性、全链条、高效化转变，打造高品质的洛阳牡丹金字招牌。

昨日上午，2019第五届国际牡丹产业博览会专题活动——首届牡丹芍药主题花艺(插花)大赛在新区会展中心举行。当日，2019第五届国际牡丹产业博览会落下帷幕 记者 曾宪平 摄

4月的洛城，牡丹是最耀眼的主角。眼下正值牡丹文化节，满城飘香的牡丹开得娇艳，牡丹花茶等深加工产品受热捧，实验室里牡丹产业科技创新硕果累累……

近年，我市牡丹产业不断朝着高质量目标发展，以科技创新为支撑，在优化提升观赏牡丹产业的同时，着力发展深加工类牡丹产业，拓展牡丹衍生类产业，推动我市牡丹产业向综合性、全链条、高效化转变，打造高品质的洛阳牡丹金字招牌。

深加工产品扩容提质

“来洛阳买点啥带回去？”

“瞧这儿！牡丹饼、牡丹花茶、牡丹丝巾，有特色，价格也不贵，可以多买几样。”

近日，在洛阳博物馆附近的一家牡丹特产专卖店里，两位外地游客一逛完博物馆，就到这里选购特产。

在我市，牡丹糕点类、花茶类等牡丹深加工产品早已家喻户晓，市场上相关产品琳琅满目，成为我市市民送亲友、外地游客选购伴手礼的佳品。红火的市场并未让企业故步自封，相反，近年我市不少牡丹深加工类企业致力于提升生产工艺、提高产品品质、扩大生产规模、增强市场竞争力。

借助区位优势，老310国道沿线呈现牡丹深加工产业新布局。在洛阳万景祥牡丹产业科技有限公司创新牡丹产业园内，新建成投产的生产线上一派忙碌景象，每天，至少3万块牡丹饼从这里发出。该产业园相关负责人介绍，今年共建成投用5条新的生产线，包括牡丹糕饼、牡丹饮料、牡丹果酱、牡丹籽油、牡丹保鲜，生产能力提升了20%左右。

在该区域，占地40多亩的洛阳牡丹文化科技创意产业园已部分建成，在这里，牡丹花茶、牡丹冷冻食品、牡丹馅料、牡丹永生花等生产线已开始试生产。

该产业园负责人詹建国介绍，通过引进新设备、进行新产品研发等，提升了牡丹深加工产品的生产工艺及品质，在扩大生产规模的同时，降低了生产成本，增强了市场竞争力。“以牡丹花茶为例，一个生产周期，以前100多名工人能生产1500公斤，现在不到300人能生产近1.5万公斤。规模和品质上来了，市场价格就会下浮，老百姓的接受度会更高。”詹建国说。

近年，我市以牡丹深加工产品开发为主线，在牡丹籽油、牡丹食品等产品基础上，加快进行牡丹籽、花、茎、根等的综合利用和开发，延长产业链，形成生产规模，提升产品品质；同时重点打造技术先进、产品研发能力和核心竞争力强的龙头企业，构建高质量的牡丹深加工产业体系。

科技提升产品含金量

近日，河南科技大学尹卫平教授的实验室里迎来了一位来自英国剑桥大学的牡丹研究者。尹卫平致力于牡丹技术研究，而剑桥大学这位研究者早在20世纪90年代就开始研究牡丹化妆品。一个偶然的机会，两人擦出思想火花，在洛共同探讨牡丹科研课题。

“牡丹产业的高质量发展，离不开科技创新。有了科研的支撑，牡丹产业就能迎来革命性发展，提高产业附加值，提升整体效益。”尹卫平说。

今年，河南科技大学超级牡丹籽油产业项目落户汝阳县刘店镇红里村，北京两家企业积极投资，尹卫平任企业首席科学家，计划开发“超级牡丹籽油(食用、医用、化妆品等)”“牡丹饼粕衍生物提取(天然去农残高效洗洁精)”“牡丹籽香料提取(高品质香水等)”三大系列产品，年产值估算在3.7亿元以上。

牡丹科研的创新还体现在观赏牡丹方面。从2017年开始，国家牡丹园、洛阳农林科学院及部分牡丹种植企业着手进行袖珍牡丹的培植。这种栽种在小型花盆里的牡丹高20厘米至30厘米，携带方便，摆放灵活，在春节期间反季节开花，一面世就受到市场欢迎。

记者从市牡丹办了解到，今年，我市将继续加大牡丹产业科研力度，搭建研发创新、科技孵化、产学研协同创新等平台，以牡丹深加工产品开发为主线，加大牡丹干花、牡丹化妆品等的研发力度。下一步，我市还将依托高校、科研院所、相关企业等，在牡丹新品种选育、高产高效栽培、精深加工理论与技术创新等方面，加大发掘力度，提高成果转化率。

走出融合发展新路子

备受关注的2019年中国北京世界园艺博览会将于本月底拉开帷幕，洛阳牡丹产业相关单位将组团亮相此次盛会。目前，我市不少企业正摩拳擦掌，积极备战本届世园会的重头戏——牡丹(芍药)国际竞赛的牡丹专类展赛。

“参加如此高级别的展会，不仅是洛阳牡丹的一次重要展示，更是提升洛阳牡丹品牌及知晓度、推介洛阳牡丹产业的契机。”市牡丹办相关负责人说，如今，各种规模的展会，已成为助力洛阳牡丹“走出去”的一条重要途径。

坚持第一、第二、第三产业融合发展，是牡丹产业实现高质量发展的新路子。近年，我市越来越注重牡丹产业的市场流通体系建设。

作为我市牡丹深加工产品类企业中的生力军，洛龙区开元大道附近一家牡丹生物科技公司所开发的牡丹护肤品，在今年牡丹文化节上很是畅销。2017年，该公司研制的牡丹护肤品刚问世，就取得了“短短两个月时间销售近万瓶”的好成绩。究其原因，该公司产品研发总监坦言，公司里“80后”“90后”年轻人居多，销售理念契合现代年轻人，渠道主要以网络为主，通过专业的大数据分析后台，实施精准推送，提高了销售成功率。

我市将加强“再定位再营销”，精准定位牡丹深加工产品市场及目标人群，从市场定位、策划和营销推广等方面加快推进洛阳牡丹品牌创建。同时，我市还将推进牡丹产业与互联网的结合，建立牡丹产业电商信息、交易平台和线上线下体验馆，以销促产，促进牡丹产业与相关产业融合发展。（洛阳日报记者 赵佳）