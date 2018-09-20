洛阳重点企业研发投入持续增长 去年投入研发经费63.74亿元

研发是企业持续发展的内在源泉，更是彰显城市活力的重要指标。记者昨日从市统计局获悉，根据我市87家省级以上企业技术中心所在企业(下称重点企业)的年报快速统计显示，去年我市重点企业研发投入持续增长。

研发是企业持续发展的内在源泉，更是彰显城市活力的重要指标。记者昨日从市统计局获悉，根据我市87家省级以上企业技术中心所在企业(下称重点企业)的年报快速统计显示，去年我市重点企业研发投入持续增长。

研发投入继续增长，增速不断加快

2018年，我市重点企业投入研发经费63.74亿元，比上一年增长20.3%，增速比上一年加快1.3个百分点。分行业看，工业企业研发经费48.86亿元，增长17.2%；建筑业企业研发经费7.2亿元，增长35.8%；科学研究和技术服务业企业研发经费7.68亿元，增长28%。

新产品开发力度加大，专利申请增长较快

2018年，我市重点企业投入新产品开发经费33.8亿元，比上一年增长24%；实现新产品销售收入594.1亿元，增长12.8%；重点企业共申请专利2498件，增长3.1%，其中申请发明专利1177件，增长1%。截至2018年年底，全市重点企业拥有有效发明专利4503件，增长17.7%。 （洛阳日报记者 李冰 通讯员 陈秀根）