点亮夜间旅游 让游客留下来

在旅游业快速发展的今天，如何留住游客，已成为一个城市发展旅游的重要课题，洛阳亦是如此。近年，随着音乐喷泉、《武则天》实景演出、应天门灯光秀等项目的推出，我市夜间旅游快速发展。如何进一步丰富夜间文化旅游产品，把夜间旅游打造成一张亮丽的旅游名片，从而更好地留住游客，对于正在打造国际文化旅游名城的洛阳来说，尤为重要。

夜赏牡丹活动吸引画家前来写生

在旅游业快速发展的今天，如何留住游客，已成为一个城市发展旅游的重要课题，洛阳亦是如此。近年，随着音乐喷泉、《武则天》实景演出、应天门灯光秀等项目的推出，我市夜间旅游快速发展。如何进一步丰富夜间文化旅游产品，把夜间旅游打造成一张亮丽的旅游名片，从而更好地留住游客，对于正在打造国际文化旅游名城的洛阳来说，尤为重要。

月下赏牡丹体验别样美

19日19时30分许，尽管已经入夜，但国际牡丹园里仍有一些游人在观赏牡丹。当晚，国际牡丹园开展了一次夜赏牡丹活动，在月光和灯光的映衬下，朵朵牡丹显得格外柔美。

“我几乎每年都会和家人到公园里看牡丹，今天听说有夜赏牡丹活动就特意过来看看，没想到夜色下的牡丹也这么美。”市民李峰说。

国际牡丹园相关负责人表示，牡丹文化节期间，来洛游客习惯于白天赏花，该园尝试开展夜赏牡丹活动，在部分牡丹观赏区添置亮化设施，让游客在夜间也能观赏牡丹，这也是丰富夜间游览项目的一次尝试。

记者了解到，近年，王城公园、国家牡丹园等牡丹观赏园也曾尝试开展夜赏牡丹活动，吸引了不少游客，起到了不错的效果。

吸引游客更要留住游客

“我去杭州、桂林等地旅游时发现，当地的夜生活丰富多彩，吃、住、娱各方面看点很多，让人愿意多待几天。”旅游爱好者周晓宁说，如果一个城市晚上没有吸引人的看点，很难让其留下。

业内人士表示，作为洛阳旅游的名片，一年一度的牡丹文化节吸引了大量游客。然而，在喜人数据的背后仍有游客人均消费不高、“白天看花，晚上走人”的尴尬。游客来了却留不住，好不容易留住了却“赚头”不大，夜间旅游产品不够丰富是造成这种尴尬的原因之一。

“如今的旅游业已经从过去单纯的‘门票经济’，向吃、住、行、娱、购等方面延伸。如果游客能够多住一晚，给当地带来的间接旅游效益要大得多。”河南科技大学经济学院院长刘溢海表示，旅游经济已不在于挣门票钱，重要的是把游客留下来，从而带动餐饮、住宿、娱乐、购物等行业的消费。

近年，省外一些旅游发达地区的夜间旅游产品纷纷涌现：杭州西湖夜游，晚上可以看戏，乘船游西湖、看商务型演出；上海的夜游黄浦江，饱览外滩灯火；桂林打造《印象·刘三姐》大型实景演出等。这些产品各有特色，起到了很好的留客效果，带动了旅游消费。

市文化广电和旅游局相关负责人表示，近年，我市着力发展夜间旅游，从牡丹灯会、夜游龙门到音乐喷泉、隋唐大马戏、应天门灯光秀等，洛阳的夜间旅游产品逐步丰富。

丰富夜游产品放慢游客脚步

业内人士表示，夜间旅游已成为文化和旅游融合发展的新业态，相对于白天“走马观花”式的景区打卡观光，夜间旅游的休闲性更有助于游客感知当地文化，体验当地生活方式。要想让游客慢下来、留下来，丰富夜间旅游产品是关键。

“发展夜间旅游，首先要给夜间旅游产品注入文化元素，体现地方特色。”刘溢海表示，近年，我市打造的《洛神》《武则天》实景演出项目具有鲜明的洛阳特色，吸引了不少游客。相关部门可借鉴《印象·刘三姐》等大型实景文化表演的成功经验，策划打造一批常年演出，高品位、高质量且能反映洛阳历史文化与地方特色的文化旅游演艺项目，形成口碑效应，提高夜间旅游的文化含量。

洛阳师范学院商学院院长刘玉来表示，要留住游客，还要培育洛阳美食。在他看来，洛阳不缺乏特色小吃，老城区的特色小吃一条街每晚都吸引了众多游客，然而缺乏规模经营的特色美食饭店。对此，应当通过引导，尽快形成特色小吃的风味楼、规模店，增强接待能力，让游客既游得尽兴，也吃得开心。

还有业内人士建议，发展夜间旅游，还可鼓励和支持有条件的景点夜间开放，鼓励并组织旅行社将夜间旅游项目纳入旅游线路，加大对洛阳夜间旅游产品的宣传力度，进一步叫响洛阳夜间旅游品牌。（洛阳日报记者 戚帅华 文/图）