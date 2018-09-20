今年一季度，洛阳外贸实现“开门红”

记者日前从洛阳海关获悉，今年一季度我市进出口总值为37.4亿元，同比增长19.2%。

记者日前从洛阳海关获悉，今年一季度我市进出口总值为37.4亿元，同比增长19.2%。

进军“一带一路”沿线市场是我市外贸增长的重要原因。此外，我市一季度进出口贸易还呈现以下亮点：

在贸易类型方面，一般贸易占比较大，对外承包工程增长近半。一季度，我市一般贸易进出口值36.5亿元，同比增长21%，占全市进出口总值的97.6%。对外承包工程出口值4833.9万元，实现同比增长48.1%。

在贸易主体方面，民营企业实现大幅增长。一季度，我市民营企业进出口值19亿元，同比增长35.1%，占全市进出口总值的50.8%；国有企业进出口值10.5亿元，同比增长14.7%。我市排名前5位的进出口企业分别是：洛阳阿特斯5.9亿元、龙鼎铝业2.0亿元、通达电缆1.9亿元、机械工业第四设计研究院1.8亿元、中航光电1.1亿元。

在主要出口市场中，一季度，我市对欧盟、东盟和韩国的出口值分别为6.7亿元、6.1亿元和2.1亿元，同比分别增长93.7%、19.2%和17.3%。在主要进口市场中，一季度，我市从欧盟进口1.9亿元，同比增长2.4倍；自美国进口2574.9万元，同比增长3.6%。

原产地证书签证量稳步增长也成为我市外贸发展的一大亮点。一季度，洛阳海关共签发各类原产地证书2238份，签证金额1.76亿美元，签证份数和签证金额同比分别增长8.33%、11.75%，共为辖区出口企业减免进口国关税近880万美元。 （洛阳日报记者 陈曦 通讯员 李娟）