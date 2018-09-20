洛阳市少儿图书馆书法分馆开馆

20日，市少儿图书馆又添新成员，该馆书法分馆在洛龙区开馆，吸引了不少小读者。

记者 常书香 摄

20日，市少儿图书馆又添新成员，该馆书法分馆在洛龙区开馆，吸引了不少小读者。

书法分馆位于洛龙区太康路与通济街交叉口元华国际静俭国艺教育中心内，占地面积80平方米，分为儿童阅读区和低幼阅览区。该分馆藏书6000余本，配置有自助借还书机，与市少儿图书馆总馆及其他19家分馆通借通还。

书法分馆是市少儿图书馆分馆建设的又一尝试，馆舍建设、运营维护、自助设备等主要由爱心企业静俭国艺教育中心出资，市少儿图书馆负责配置图书，今后将尝试开展与书法相关的阅读活动，提供特色阅读服务。(洛阳日报记者 常书香)